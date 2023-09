Imago/Foto Olimpik Na zdjęciu: Michał Probierz

Michał Probierz wkrótce zadebiutuje w roli selekcjonera reprezentacji Polski

Na temat szans nowego trenera biało-czerwonych wypowiedział się Waldemar Fornalik

Były selekcjoner wierzy, że Probierz będzie w stanie nawiązać do sukcesów Adama Nawałki

Waldemar Fornalik wspiera Michała Probierza

Michał Probierz został niedawno ogłoszony nowym selekcjonerem reprezentacji Polski. Na stanowisku zastąpił Fernando Santosa, który został zwolniony po zaledwie sześciu meczach. Wybór Probierza mocno podzielił wielu dziennikarzy i ekspertów.

W rozmowie z redakcją TVP Sport szanse nowego trenera ocenił były selekcjoner biało-czerwonych, Waldemar Fornalik. Szkoleniowiec Zagłębia Lubin wierzy, że Michał Probierz poradzi sobie w nowej roli.

– Wierzę, że Michał Probierz będzie w stanie swoją kadencją nawiązać do świetnych czasów Adama Nawałki. To Polacy doprowadzali drużynę narodową do największych sukcesów, dlatego jestem zwolennikiem, aby biało-czerwonych prowadził nasz trener – stwierdził były selekcjoner.

Sytuacja reprezentacji Polski przed pozostałymi meczami eliminacji do EURO 2024 jest bardzo trudna. Polacy nie mogą pozwolić sobie już na żadną stratę punktów. Losy awansu zależne są jednak od rezultatów pozostałych drużyn w grupie.

– Musimy zwiększyć swoje szanse, a będzie to możliwe tylko w przypadku trzech zwycięstw. Reszta nie zależy już od nas, jeśli chodzi o trwające eliminacje. Gorąco jednak wierzę, że pod wodzą tego selekcjonera będziemy w stanie ograć nawet Czechów u siebie – dodał Fornalik.

