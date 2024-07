Mikołaj Barbanell / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Ryszard Komornicki stanowczo ws. Lewandowskiego

W ostatnim czasie kibice oraz dziennikarze coraz częściej zastanawiają się nad przyszłością Roberta Lewandowskiego w reprezentacji Polski. Według wielu osób aktualny kapitan nie odnajduje się w grze Biało-czerwonych i być może lepszym wyjściem dla drużyny byłaby jego rezygnacja z kadry.

Do grona osób, które raczej są za odejściem Lewego, należy Ryszard Komornicki. 20-krotny reprezentant Polski w latach 1984-1988 w rozmowie z TVP Sport powiedział, że Lewandowski nie do końca pasuje do roli kapitana. Oprócz tego swoimi zachowaniami na boisku nie trafia do kolegów z drużyny.

– Lewandowski to znakomity piłkarz, ale mam poważne wątpliwości, czy jest odpowiednim człowiekiem do pełnienia funkcji kapitana zespołu. Mam na myśli jego niektóre zachowania, wypowiedzi z różnymi podtekstami – zaczął Komornicki.

– Chodzi również o sprawy wyłącznie boiskowe. Zawodnicy nie do końca są w stanie sprostać oczekiwaniom “Lewego”, jeśli chodzi o podania, bo on po prostu nie przemieszcza się jak typowy polski piłkarz. Przez lata gry w czołowych klubach nabrał innych nawyków, dzięki którym strzelał mnóstwo goli, ale nie każdy zawodnik reprezentacji Polski to rozumie – mówił 20-krotny reprezentant.

– Gdybym był na miejscu Lewandowskiego, sam dałbym już sobie spokój z grą w tej drużynie – spuentował całą wypowiedź.

