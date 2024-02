Brzęczek mocno ws. Koźmińskiego. “Trzeba zachować klasę”

fot. Imago / Mikołaj Barbanell Na zdjęciu: Jerzy Brzęczek

Jerzy Brzęczek przy okazji premiery filmu o Jakubie Błaszczykowski udzielał się ostatnio medialnie

Były selekcjoner reprezentacji Polski udzielił wywiadu Kanałowi Sportowemu

52-latek odniósł się do pamiętnej wypowiedzi Marka Koźmińskiego, który swego czasu ujawnił kulisy jednej z prywatnych rozmów z trenerem

Jerzy Brzęczek o Marku Koźmińskim. “Stracił w moich oczach”

Jerzy Brzęczek od rozstania z Wisłą Kraków ma sporo czasu na wyciąganie wniosków ze swoich błędów. Niemniej wciąż nie znalazł nowego pracodawcy. Swego czasu doświadczonego trenera skrytykował Marek Koźmiński, który dał do zrozumienia, że podejście do pewnych spraw byłego selekcjonera nie było obiektywne. Między innymi poruszony został wątek, że Brzęczek zrobił sobie u Roberta Lewandowskiego wroga. Co na to sam zainteresowany?

– Szanuję Marka, ale to pokazuje też klasę człowieka. Jeśli rozmawiamy o pewnych rzeczach w cztery oczy, to jest to absurdalne stwierdzenie z jego strony. Też mógłbym powiedzieć o jego rozmowach ze Zbigniewem Bońkiem na temat innych osób, ale człowiek musi zachować pewną klasę. Marek natomiast wyskakuje z takimi rzeczami, gdy rozmawialiśmy o przyszłości. To jednak temat zastępczy. Było wiele innych ważniejszych, które trzeba było rozwiązać. Ok. Każdy może mówić to, co myśli. W każdym razie w moich oczach Marek dużo stracił – mówił trener w rozmowie z Kanałem Sportowym.

Brzęczek wypowiedział się też na temat tego, jakie ma plany na przyszłość. – Nie składam broni i będę chciał wrócić na ławkę trenerską. Zobaczymy, co przyszłość pokaże. Piłka nożna jest nieobliczalna i wszystko się może wydarzyć – przekonywał