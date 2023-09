IMAGO / Zuza Twardosz / Newspix Na zdjęciu: Marcin Brosz

Brosz był trenerem polskiej kadry U19 od 2022 roku

Zakwalifikował się na finałowy turniej mistrzostw Europy U19

Szkoleniowiec nie przyjął nowej oferty

Brosz nie porozumiał się w sprawie nowej umowy

– Marcin Brosz otrzymał propozycję dalszej pracy na zasadach, jakie obowiązują w federacji, ale jej nie przyjął, przedstawiając swoją wizję pracy. Ze względu na ustaloną strukturę w Departamencie Szkolenia i Reprezentacji Narodowych PZPN, kontynuacja pracy z rocznikiem 2004 w takiej formule nie była możliwa – czytamy na stronie PZPN.pl.

Marcin Brosz trenerem reprezentacji Polski do lat 19 był od stycznia 2022 roku. Przejął też kadrę U18, którą przygotowywał do mistrzostw Europy U19. Polacy awansowali do turnieju finałowego, gdzie przegrali z Portugalią, wygrali z Maltą i zremisowali z Włochami, jednak do awansu do półfinału Biało-Czerwonym zabrakło jednego gola.

Po turnieju Marcin Brosz wedle istniejących struktur w federacji miał objąć pracę z reprezentacją U18. Szkoleniowiec otrzymał propozycję nowej umowy, ale z niej nie skorzystał.

