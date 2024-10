Wyniki Złotej Piłki 2024. Tak głosował Maciej Iwański

Zuma Press / Alamy Na zdjęciu: Maciej Iwański

Wyniki Złotej Piłki 2024

Rodri został laureatem Złotej Piłki 2024, wyprzedzając Viniciusa Juniora. Przez długie tygodnie światowe media były przekonane, że to właśnie Brazylijczyk sięgnie po statuetkę. Natomiast w dniu ceremonii nastąpił nieoczekiwany zwrot akcji, co spowodowało nieobecność Realu Madryt na wieczornej uroczystości. Królewscy odwołali swój lot do Paryża i zbojkotowali wydarzenie.

Wyniki Złotej Piłki 2024:

Rodri – Manchester City Vinicius Junior – Real Madryt Jude Bellingham – Real Madryt Dani Carvajal – Real Madryt Erling Haaland – Manchester City Kylian Mbappe – Real Madryt Lautaro Martinez – Inter Mediolan Lamine Yamal – FC Barcelona Toni Kroos – Real Madryt Harry Kane – Bayern Monachium

Głosy Macieja Iwańskiego w Złotej Piłce 2024

W sieci od lat duże kontrowersje budzą pojedyncze głosy dziennikarzy. Niekiedy na oddanych kartach brakuje głównych faworytów do nagrody, co prawdopodobnie wynika z indywidualnych sympatii. Przykładowo serwis El Chiringuito wyjawił, że przedstawiciel z Salwadoru nie umieścił Viniciusa Juniora nawet w czołowej dziesiątce.

W rozmowie z TVP Sport swoimi głosami pochwalił się Maciej Iwański, który od lat jest polskim przedstawicielem w plebiscycie “France Football”. Przy okazji dziennikarz przedstawił kryteria, jakimi kierował się w ocenie czołowej trójki.

– Kierowałem się trzema kryteriami. Pierwszym są osiągnięcia indywidualne, drugim zespołowe, a trzecim jest klasa i fair play. Detale zdecydowały o tym, że postawiłem Rodriego – powiedział Maciej Iwański.

Głosy Macieja Iwańskiego w plebiscycie Złotej Piłki 2024:

Rodri – 15 pkt Vinicius Junior – 12 pkt Jude Bellingham – 10 pkt

Ostatecznie dziennikarz zdecydował się postawić na Rodriego. Przyznał, że Vinicius prawdopodobnie wygrałby statuetkę gdyby zanotował lepszy występ na Copa America. Na tym turnieju Brazylia odpadła już w ćwierćfinale.

