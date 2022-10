Fortuna prowadzi w Karlsruhe po akcji naszych. Karbownik świetnie wprowadził piłkę do tercji atakowanej, zagrał prostopadłą piłkę za linie obrony do Kownackiego, a Kownacki wyłożył piłkę Petersenowi do strzału. Piąta asysta Dawida w tym sezonie.