Karim Benzema i jego przyszłość w Al-Ittihad jest wciąż tematem do dyskusji dla wielu. Ciekawe wieści na temat zawodnika opublikowało natomiast Get French Football.

fot. Imago / Alexandre Neto / SPP Na zdjęciu: Karim Benzema

Ciekawe informacje pojawiły się w mediach na temat Karima Benzemy

Get French Football podało, że piłkarz poprosił o urlop przedstawicieli Al-Ittihad

Zawodnik jednocześnie otrzymał propozycję od jednego z saudyjskich klubów na wypożyczenie

Benzema chce odpocząć od Al-Ittihad? Ciekawa prośba Francuza

Karim Benzema niedawno poważnie podpadł sternikom Al-Ittihad. Zawodnik spóźnił się z powrotem do klubu aż o 17 dni. Z tego powodu piłkarz został zawieszony. Mimo że pełnomocnicy piłkarza starali się go tłumaczyć tym, że na Mauritiusie, gdzie przebywał, miały miejsce bardzo trudne warunki atmosferyczne. One miały utrudnić piłkarzowi powrót do Arabii Saudyjskiej.

Tymczasem według wieści Get French Football piłkarz poprosił ostatnio o tymczasowy urlop z Al-Ittihad. Na razie jednak bez odzewu zwrotnego od klubu. Zawodnik jednocześnie otrzymał propozycję z innej saudyjskiej ekipy, aby przenieść się do niej na wypożyczenie. Benzema odrzucił natomiast ofertę.

Francuski napastnik w lidze saudyjskiej rozegrał 15 meczów, w których strzelił dziewięć goli i zaliczył pięć asyst.