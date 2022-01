Utalentowany Polak kontuzjowany. Możliwy koniec sezonu

Pressfocus Na zdjęciu: Mateusz Bogusz (z prawej)

Mateusz Bogusz doznał poważnej kontuzji w sobotnim meczu na zapleczu La Ligi. Dla młodego Polaka mogło to być ostatnie spotkanie w sezonie 2021/2022.

Mateusz Bogusz nie będzie dobrze wspominał meczu z Malagą

Polak spędził na boisku tylko 23 minuty i opuścił boisko z poważną kontuzją

Najnowsze informacje o stanie zdrowia 20-latka nie są optymistyczne

Ogromny pech Bogusza

Przed startem sezonu 2021/2022 będący zawodnikiem Leeds United Mateusz Bogusz, chciał regularnie grać. Takiej możliwości nie miał w drużynie Marcelo Bielsy. Polaka w swoich szeregach pragnęła mieć Legia. Na wypożyczenie do Warszawy nie zgodził się pracodawca 20-latka.

Bogusz ostatecznie wrócił do Hiszpanii, aby grać na zapleczu La Ligi. Sezon wcześniej reprezentował UD Logrones, dla którego wystąpił 24 razy (gol i asysta). W lipcu dołączyć zaś do Ibizy. Jak się okazało, była to znakomita decyzja.

Mogący grać jako ofensywny pomocnik oraz na obu bokach Bogusz, rozegrał dla Ibizy 22 spotkania. Jego dorobek to cztery trafienia i siedem asyst. Miedzy innymi dzięki Polakowi, jego klub traci tylko cztery punkty do strefy baraży o La Ligę.

W sobotę Bogusz zagrał w meczu z Malagą tylko 23 minuty. Musiał on bowiem opuścić boisko z powodu kontuzji. Wcześniej zaliczył jednak asystę. Dla Polaka może ona być ostatnią w barwach Ibizy. Piotr Koźmiński z WP Sportowe Fakty informuje, że Bogusz prawdopodobnie uszkodził więzadła krzyżowe przednie, co de facto oznacza koniec sezonu. Wówczas Polak do gry wróciłby po zakończeniu wypożyczenia do Ibizy.

Czytaj także: Elche pokazało, jak zranić Real Madryt