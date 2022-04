Pressfocus Na zdjęciu: Piłkarze Szachtara Donieck podczas meczu z Lechią Gdańsk

We wtorek Ukraińska Piłkarska Premier-liha (UFPL) ogłosiła decyzję o zakończeniu krajowych rozgrywek. Woja wywołana przez Rosję uniemożliwa codziennie funkcjonowanie, nie mówiąc już o rozgrywkach sportowych na Ukrainie. Federacja ustaliła, że uznane zostaną wyniki na bazie aktualnej tabeli. Mimo to tytuł mistrzowski nie powędruje w ręce Szachtara Donieck.

Ze względu na stan wojenny rozgrywki ligi ukraińskiej zostały przerwane

wielu zawodników z tamtejszej ligi udało się na wypożyczenia do innych klubów

Z braku możliwości wznowienia rozgrywek, związek podjął decyzję o zakończeniu sezonu

Przyszłości dla ukraińskiego futbolu jak na razie nie widać

Agresja zbrojna Rosji wywróciła życia na Ukrainie do góry nogami. Niemal każdego dnia bombardowane są największe miasta i strategiczne obiekty. Już niemal na samym początku wojny w związku z ogłoszeniem stanu wojennego zawieszono wszelkie rozgrywki sportowe. Zgodnie z decyzjami UEFA, zawodnicy z ligi ukraińskiej i rosyjskiej mieli prawo do zmiany klubu przynajmniej do końca sezonu, na zasadzie wypożyczenia. Z takiej opcji skorzystali m.in. Grzegorz Krychowiak, czy Tomasz Kędziora.

Przedstawiciele ukraińskiego futbolu zaczęli otrzymywać propozycje na dokończenie Premier-lihy poza granicami kraju. Nie było to możliwe z powodu licznych odejść piłkarzy i rozpadu struktur niektórych klubów ukraińskich. Ponadto mogłoby to kolidować z przełożonymi na początek czerwca meczami barażowymi eliminacji do mundialu w Katarze. Zaległe spotkanie do rozegrania ma reprezentacja Ukrainy, która zmierzy się ze Szkocją.

Koniec końców podjęto jednomyślną decyzję o definitywnym zakończeniu rozgrywek, jednak bez przyznawania tytułu mistrzowskiego. Zgodnie z nią pierwsze miejsce zajął Szachtar Donieck, przed Dynamem Kijów, Dnipro-1, Zorią Ługańsk i Worskła Połtawą, które uzyskały w ten sposób możliwość gry w europejskich pucharach. Sprawa terminu startu nowego sezonu i ewentualnych spadków oraz awansów zostanie omówiona innym terminie. Nie zdecydowano wciąż o przyszłości trwającej edycji Pucharu Ukrainy.

