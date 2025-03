Tomasz Ćwiąkała kończy rozdział z CANAL+. “Najtrudniejsza decyzja w życiu!”

Tomasz Ćwiąkała w piątek 14 marca znalazł się na świeczniku mediów, bo wyciekła nowina na temat jego przyszłości. Sam zainteresowany odniósł się do spekulacji we wpisie na X.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Mikrofon CANAL+

Od CANAL+ do nowych wyzwań: Tomasz Ćwiąkała zdradza plany na przyszłość!

Tomasz Ćwiąkała to w powszechnej opinii jeden z najlepszych dziennikarzy/twórców sportowych w Polsce. Słynie z analitycznych przekazów, komentując na co dzień spotkania w CANAL+ z La Liga czy Ligi Mistrzów. Tymczasem pewna era żurnalisty powoli dobiega końca, o czym sam poinformował na X.

“Skoro Wirtualna Polska wyszła przed szereg, to wypada mi się odnieść, żeby nie pojawiały się jakieś dziwne teorie (a pojawiają się). Tak, po sezonie odchodzę z Canal+ i to dla mnie najtrudniejsza decyzja w życiu. Dziękuję bardzo Michałą Kołodziejczykowi i Marcinowi Rosłoniowi całej ekipie za te wszystkie lata – to była przyjemność i zaszczyt. Dziękuję również Widzom, a teraz będziecie mogli sobie ode mnie odpocząć” – napisał dziennikarz na swoim profilu w mediach społecznościowych.

Ćwiąkała to dziennikarz, który nie tylko pracuje aktualnie w CANAL+, ale ma też swój kanał na platformie YouTube. Ostatnio żurnalista zdecydowanie postawił na content z wywiadami z różnymi postaciami ze świata sportu lub mediów.

Zanim dziennikarz trafił do CANAL+, to współpracował ze stacją Eleven Sports. Z kolei przygodę z dziennikarstwem zaczynał od publikowania materiałów w takich serwisach jak iGol.pl czy Futbolnet.net, które okazały się dla Ćwiąkały katapultą do tego, aby trafić do Weszlo. W popularnym portalu piłkarskim był do 2016 roku.

