IMAGO / Belga Na zdjęciu: Michał Skóraś

Wojciech Kowalczyk w swoim stylu skomentował liczne wyjazdy młodych graczy z Polski

Ekspert przywołał przykład Michała Skórasia

Skrzydłowy w tym sezonie rozegrał raptem 400 minut

“Dobre pół roku i wyjazd”

Od lat dyskutuje się na temat wyjazdu z Ekstraklasy młodych piłkarzy. Według wielu zawodnicy często zbyt wcześnie wyjeżdżają z ligi, albo trafiają do niewłaściwych klubów, gdzie mają problem z przebiciem się do składu. Ostatnim takim przykładem może być historia Michała Skórasia w Club Brugge. Nawiązał teraz do niej Wojciech Kowalczyk na antenie “Kanału Sportowego”.

– Dostają szanse zawodnicy, którzy zagrali pół świetnego sezonu w Ekstraklasie. Nie wiemy czy zagraliby dobry sezon, dwa. Wyjeżdżają… To też nie są potężne kluby, w których nie dostają szans. Przykład Michała Skórasia, wcześniej Kamil Jóźwiak – powiedział Kowalczyk w “Kanale Sportowym”.

