Szkółki piłkarskie pomagają dzieciom z Ukrainy

PressFocus Na zdjęciu: Pomoc dla ukraińskich dzieci

Pomoc dla Ukrainy po rosyjskiej inwazji płynie z wielu stron. Każdy pomaga na tyle, na ile potrafi lub na ile jest w stanie tą pomoc zaoferować. W te działania włączyły się również szkółki piłkarskie działające w Polsce oferując chłopcom i dziewczynkom z tego kraju darmowy udział w zajęciach.

Swoją pomoc zaoferowała między innymi szkółka piłkarska Barca Academy Warszawa. Jej przedstawiciele zwrócili uwagę na fakt, że pomocy nie tylko potrzebują osoby będące w strefie wojny, ale również ci, którzy zdążyli przedostać się już do Polski.

– Zdajemy sobie sprawę, że pomoc materialna naszym wschodnim sąsiadom jest kluczowa, jednak wielu z nich już jest w Warszawie i innych polskich miastach. Zapraszamy ukraińskich chłopców i dziewczynki na darmowe zajęcia – napisano na oficjalnym profilu Barca Academy Warszawa.

Swoją pomoc oferuje też mały klub z niewielkiej miejscowości leżącej nieopodal Gdańska. KS Chwaszczyno również zachęca dzieci z Ukrainy do udziału w zajęciach sportowych. Klub zapewnia, że udział w zajęciach jest zupełnie darmowy oraz oferuje zapewnienie niezbędnego sprzętu sportowego potrzebnego do udziału w treningach.

– W tym ciężkim czasie, szczególnie młodzi ludzie potrzebują odskoczni, dlatego kilka klubów w tym nasz przyłącza się do akcji i zaprasza wszystkie ukraińskie dzieci w wieku od 8 do 12 lat na nasze treningi zupełnie za darmo. Postaramy się zapewnić również niezbędny sprzęt treningowy. Mimo, że w czasie inwazji na naszych sąsiadów sport jest mniej ważny to jednak może być pomocny, aby dzieci i młodzież miały jakąś odskocznie w tym ciężkim okresie. Mamy nadzieję, że ten koszmar szybko się skończy – napisano na profilu klubu na Facebooku.

