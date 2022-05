Pressfocus Na zdjęciu: Kibice Szachtara Donieck

W tym tygodniu dyrektor Szachtara Donieck poinformował, że klub rozważa rozgrywanie swoich meczów Ligi Mistrzów w Polsce. Z uwagi na wojnę z Rosją, piłkarze mistrza Ukrainy nie są w stanie rozgrywać meczów na swoim obiekcie. Jak donosi na Twitterze jeden z tamtejszych dziennikarzy, występy Szachtara w Polsce są już niemal przesądzone.

Szachtar Donieck zakwalifikował się do kolejnej edycji Ligi Mistrzów

Problemem dla klubu jest znalezienie bazy do treningów i rozgrywania meczów

Pomocną dłoń do mistrza Ukrainy wyciągnęła Polska

Dzięki Szachtarowi Liga Mistrzów wróci do Polski

Szachtar Donieck oficjalnie zakwalifikował się już do przyszłej edycji Ligi Mistrzów. Problemem dla mistrza Ukrainy wydawało się jednak znalezienie miejsca do rozgrywania meczów. Z uwagi na stan wojenny na Ukrainie nie ma obecnie takiej możliwości. W rozmowie z WP Sportowe Fakty, dyrektor klubu z Doniecka zapowiedział, że negocjuje on właśnie możliwość rozgrywania meczów w Polsce.

– Powiem wprost: chcemy grać mecze Ligi Mistrzów w Polsce! To byłby rodzaj naszej wdzięczności. Szkoda, że żaden klub z Polski nie gra w Champions League, ale jeśli my moglibyśmy “przynieść” te rozgrywki do Polski, to byłbym zadowolony – stwierdził Dario Srna.

Z tego, co usłyszałem od kierownictwa Szachtara, występy w 🇵🇱 podczas Ligi Mistrzów są właściwie przesądzone.



W grę wchodzą wszystkie miasta, szczególnie te goszczące Euro. Trwa szukanie bazy.



❗Gdyby ktoś chciał ugościć SD lub ma pomysł na bazę, proszę o PW, przekażę do klubu — BuckarooBanzai (@Buckarobanza) May 12, 2022

W czwartek ekspert od ukraińskiej piłki posługujący się nazwą użytkownika BuckarooBanzai, przekazał, że do ustalenia pozostały jeszcze drobne szczegóły, ale kwestia rozgrywania przez Szachtar meczów Ligi Mistrzów w Polsce jest już niemal przesądzona. W grę wchodzą wszystkie miasta, szczególnie te goszczące mistrzostwa Europy 2012.

Zobacz też: Dyrektor Szachtara przekazał ciekawe wieści. “Chcemy grać mecze Ligi Mistrzów w Polsce”