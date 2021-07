Superpuchar Polski: Legia Warszawa – Raków Częstochowa – gdzie i o której mecz

W sobotę rozstrzygnięta zostanie rywalizacja o pierwsze trofeum w nowym sezonie 2021/22 na polskich boiskach. W meczu o Superpuchar Polski Legia Warszawa zmierzy się z Rakowem Częstochowa. Gdzie zostanie rozegrany mecz? O której rozpocznie się spotkanie o Superpuchar Polski?

W meczu o Superpuchar Polski Legia Warszawa zagra z Rakowem Częstochowa

Spotkanie rozegrane zostanie na Stadionie Wojska Polskiego w Warszawie

Mecz o Superpuchar Polski rozegrany zostanie 17 lipca (sobota) o godzinie 20:00

Mecz o Superpuchar Polski 2021 rozegrany zostanie na tydzień przed rozpoczęciem nowego sezonu PKO Ekstraklasy. Mistrz Polski Legia Warszawa oficjalnie sezon rozpoczęła już w ubiegłym tygodniu, kiedy przystąpiła do rywalizacji w eliminacjach do Ligi Mistrzów. Drużyna Czesława Michniewicza w dwumeczu okazała się lepsza od mistrza Norwegii Bodo/Glimt. Dla prowadzonego przez Marka Papszuna Rakowa Częstochowa, który w poprzednim sezonie sięgnął po Puchar Polski, będzie to pierwsze oficjalne spotkanie w tym sezonie.

Gdzie mecz o Superpuchar Polski?

O tym do kogo trafi Superpuchar Polski zadecyduje jedno spotkanie. Mecz rozegrany zostanie na Stadionie Wojska Polskiego w Warszawie, co niewątpliwie jest ogromnym atutem Legii Warszawa. Mistrzowie Polski będą mogli liczyć doping swoich kibiców.

O której mecz o Superpuchar Polski?

Mecz o Superpuchar Polski: Legia – Raków rozegrany zostanie w sobotę (17 lipca). Pierwszy gwizdek sędziego Damian Sylwestrzaka, który został wyznaczony do prowadzenia tego spotkania, zabrzmi o godzinie 20:00.

Sobotnie spotkanie naturalnie będzie można obejrzeć w polskiej telewizji. Transmisja będzie prowadzona na kanałach Polsat Sport i Super Polsat.

Legia Warszawa Remis Raków Częstochowa 1.95 3.40 3.90 1.96 3.55 4.10 1.96 3.55 4.10 Kursy moga ulec zmianie. Aktualizacja z dnia 15. lipca 2021 21:17 .

Tekst zawiera treści reklamowe | +18 | Obowiązuje regulamin