Trudna sytuacja Macieja Skorży w J-League

Maciej Skorża w 2022 roku na własną prośbę odszedł z Lecha Poznań, mimo że zaledwie kilka tygodni wcześniej cieszył się ze zdobycia mistrzostwa Polski. W lutym 2023 roku został trenerem Urawy Red Diamonds, gdzie pełnił swoje obowiązki aż do końca stycznia bieżącego roku. We wrześniu 52-latek powrócił na ławkę trenerską japońskiego klubu, jednak od tego czasu staje w obliczu licznych wyzwań i trudnej sytuacji.

Gdy Skorża przejmował zespół z kraju kwitnącej wiśni, Urawa zajmowała 13. lokatę w tabeli. W swoim debiucie odniósł zwycięstwo nad Gambią Osaką (1:0). Jednak w kolejnych czterech ligowych starciach drużyna poniosła porażki. W sobotę ekipa polskiego szkoleniowca objęła prowadzenie w meczu z Tokyo Verda, ale w drugiej połowie nie zdołała utrzymać przewagi i wypuściła wygraną z rąk.

Obecnie japoński klub znajduje się na 16. lokacie. Ma cztery punkty przewagi nad strefą spadkową i przed sobą jeszcze sześć meczów do rozegrania. W najbliższą środę podopieczni Skorży staną do walki na własnym terenie z Kashiwą, która również walczy o utrzymanie. To spotkanie może okazać się kluczowe dla obu drużyn.