Pressfocus Na zdjęciu: Sympatycy Polonii Warszawa

Pod osłoną nocy ze środy na czwartek, kibole Polonii Warszawa wdarli się na stadion KS Legionovia. Pozostawili po sobie obraźliwe transparenty na trybunach, strasząc rywali przed najbliższym meczem o awans w III. Lidze.

Grupa kiboli Polonii Warszawa zawiesiła na stadionie Legionovia obraźliwe transparenty

Wszystko działo się w nocy ze środy na czwartek

W sobotę obie drużyny zagrają w meczu, który może zadecydować o awansie jednej z nich do eWinner 2. Liga

KS Legionovia czeka na wyjaśnienia Polonii Waraszawa

Najwyraźniej sobotnie spotkanie Polonia Warszawa – KS Legionovia budzi sporo emocji w stolicy. Kibole gospodarzy wybrali się ostatniej nocy na stadion swoich najbliższych rywali. Przy blasku księżyca obwiesili trybuny obraźliwymi transparentami.

Oberwało się m.in. trenerowi bramkarzy, Piotrze Wojdydze czy Kacprowi Kaczorowskiemu. Całą sytuację śmiało można nazwać skandalem, bo według najwierniejszych sympatyków Polonii, taka kolej rzeczy miała odstraszyć piłkarzy Legionovia w walce o korzystny rezultat.

Jesteśmy oburzeni tym, co dziś zastaliśmy na naszym stadionie. Na takie zachowania nie może być zgody środowiska piłkarskiego ❗



Byliśmy, jesteśmy i będziemy za rywalizacją sportową na boisku. Liczymy, że klub @polonia1911 zajmie stanowisko i potępi tę akcję.



⚪🟡🔴 pic.twitter.com/OqUnQBSAS4 — KS Legionovia (@KS_Legionovia) June 9, 2022

– Jesteśmy oburzeni tym, co dziś zastaliśmy na naszym stadionie. Na takie zachowania nie może być zgody środowiska piłkarskiego – przekazała KS Legionovia w mediach społecznościowych.

– Byliśmy, jesteśmy i będziemy za rywalizacją sportową na boisku. Liczymy, że klub Polonia Warszawa zajmie stanowisko i potępi tę akcję – dodano.

Aktualnie Legionovia posiada dwa punkty więcej niż Polonia. Zespół z Warszawy musi wygrać, by realnie myśleć o awansie do eWinner 2. Ligi. Co ciekawe, w pięciu ostatnich pojedynkach tych drużyn, stołeczny klub tylko raz odniósł zwycięstwo. Tymczasem zimą spotkanie w III. lidze zakończyło się remisem (1:1).

