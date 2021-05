Show Grabary! Zapewnił swej drużynie europejskie puchary

W piątek Kamil Grabara i jego Aarhus grali w finałowym meczu play-off z Aalborgiem. Zwycięzca zapewniał sobie grę w eliminacjach do Conference League. Do rozstrzygnięcia potrzebna była seria rzutów karnych, w której Polak obronił aż trzy strzały rywali.

Drużyna Kamila Grabary, Aarhus, grała finałowy mecz play-off z Aalborgiem

Jego stawką była gra w eliminacjach do Conference League

Do rozstrzygnięcia potrzebna była seria rzutów karnych, w których Polak rozegrał główną rolę

Grabara wprowadził Aarhus do Europy

Kamil Grabara efektownie zakończył swoje roczne wypożyczenie do duńskiego klubu. W ostatnim meczu sezonu jego Aarhus grało w finale play-off, którego stawką była gra w eliminacjach do Conference League. Bror Blume szybko wyprowadził ekipę Polaka na prowadzenie, ale po przerwie Aalborg zdołał wyrównać. W dogrywce również każda z drużyn zdobyła po golu, więc do rozstrzygnięcia konieczna była seria rzutów karnych.

W nich prawdziwym bohaterem został 22-letni golkiper gospodarzy. Grabara obronił trzy jedenastki, a jego Aarhus wygrało 3:1.

Oficjalne klubowe konto opublikowało nawet zdjęcie, na którym polski bramkarz trzyma w ręce notatki. Podpisano je: “kiedy odrabiasz pracę domową”.

Kamil Grabara popełnił w trakcie tego wypożyczenia kilka błędów, ale ostatecznie może powrócić do Liverpoolu w dobrym nastroju. W ciągu całego sezonu rozegrał 35 spotkań. Przepuścił w nich 44 gole, a dziesięciokrotnie zachował czyste konto. Teraz 22-latek musi się zastanowić, gdzie zamierza kontynuować swoją karierę. Nie ma bowiem większych szans na to, by Juergen Klopp zapewnił mu regularną grę w Liverpoolu.