Sebastian Szymański ma za sobą udany sezon w lidze rosyjskiej. Dobra postawa reprezentanta Polski została nagrodzona nową umową z Dynamem Moskwa. 22-latek związał swoją przyszłość z klubem ze stolicy Rosji do końca czerwca 2026 roku.

Sebastian Szymański podpisał nowy kontrakt z Dynamem Moskwa

Reprezentant Polski związał się z klubem z Rosji umową na kolejne pięć sezonów

22-latek w ekipie z Moskwy wystąpił w ponad 50 spotkaniach

Szymański parafował nowy kontrakt w Rosji

Sebastian Szymański może czuć niedosyt. Mimo że zaliczył niezły sezon, to nie wywalczył miejsca w drużynie Paulo Sousy na Euro 2020. O ile Portugalczyk do końca nie jest przekonany do możliwości ofensywnego pomocnika, to przedstawiciele Dynama Moskwa nie mają wątpliwości, z jakim talentem mają do czynienia.

Szymański do ekipy z Rosji trafił latem 2019 roku z warszawskiej Legii. Suma transferu wyniosła wówczas 5,5 miliona euro. W trakcie ostatniej kampanii zawodnik rozegrał łącznie 31 meczów, w których strzelił jednego gola, a ponadto zaliczył siedem asyst.

– W Dynamie czuję się bardzo dobrze. Cały czas dostrzegam to, jak klub się rozwija. Sam też poprawiam swoje umiejętności każdego dnia. Kibice uznali mnie nawet za najlepszego zawodnika sezonu, co bardzo doceniam – mówił piłkarz cytowany przez oficjalną stronę internetową klubu.

– Rosja ma bardzo silną ligę. Gra w tym kraju to bardzo ciekawe doświadczenie. Wspólnie z władzami klubu doszliśmy do wniosku, że podpisanie nowego kontraktu jest dobrym rozwiązanie, Mamy ambitne cele i chcemy je realizować. Jeśli o mnie chodzi, to zrobię wszystko, co się da, aby je osiągnąć – uzupełnił Szymański.

