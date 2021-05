Lokomotiw Moskwa pokonał w finale Pucharu Rosji 3:1 Krylję Sowietow. W ekipie ze stolicy Rosji całe zawody zaliczyli dwaj reprezentanci Polski, czyli Maciej Rybus i Grzegorz Krychowiak.

Polski duet z Pucharem Rosji

Lokomotiw Moskwa po prestiżowe trofeum sięgnął po raz dziewiąty w historii. Ekipa Parowozów przystępowała do środowej potyczki w roli zdecydowanego faworyta. Niemniej w pierwszej połowie przeciwnicy teamu z Moskwy napsuli im sporo krwi.

Wynik rywalizacji został otwarty stosunkowo szybko, bo już w 14. minucie, gdy bramkę zdobył Francois Kamano. Ekipa Marko Nikolicia z prowadzenia cieszyła się jednak tylko do 22 minuty. Wówczas do wyrównania doprowadził Denis Yakuba, który uciekł Maciejowi Rybsowi i skierował piłkę do siatki. Do przerwy było zatem 1:1.

Po zmianie stron Lokomotiw pokazał jednak jakość i ostatecznie zdołał przechylić szalę zwycięstwa na swoją stronę. Bramkę na 2:1 zdobył w 48. minucie Fedor Smolov, wykorzystując rzut karny. Z kolei w 84. minucie wynik rywalizacji na 3:1 ustalił Murilo Cerqueira, wykorzystując asystę Macieja Rybusa.

Tymczasem już w najbliższą niedzielę Lokomotiw rozegra ostatni w tym sezonie mecz ligowy, mierząc się z Uralem. Spotkanie odbędzie się w Moskwie o godzinie 13:00.