Sa Pinto znalazł nowego pracodawcę, będzie rywalizował z Michniewiczem

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Ricardo Sa Pinto

Oficjalnie: Raja Casablanca zatrudniła Ricardo Sa Pinto

Ricardo Sa Pinto to doskonale znane nazwisko w polskim futbolu. 52-letni Portugalczyk w przeszłości miał bowiem okazję trenować Legię Warszawa. Doświadczony szkoleniowiec prowadził stołeczny zespół w latach 2018-2019 i raczej nie został dobrze zapamiętany przy Łazienkowskiej. Mimo to Ricardo Sa Pinto nie miał problemu ze znalezieniem kolejnych pracodawców, a właśnie związał się z nowym klubem.

Raja Casablanca poinformowała o zatrudnieniu portugalskiego trenera na stanowisku szkoleniowca. Marokańska drużyna zajmuje obecnie 3. miejsce w tabeli tamtejszej ekstraklasy. Co ciekawe, ekipa prowadzona przez Ricardo Sa Pinto będzie rywalizowała o mistrzostwo kraju m.in. z zespołem trenowanym przez Czesława Michniewicza – AS FAR Rabat. W lidze marokańskiej mamy więc polskie akcenty.

Ricardo Sa Pinto ma bardzo bogate CV – ostatnio pracował w APOEL-u Nikozja (Cypr), a wcześniej był menedżerem Esteghlal FC (Iran), Moreirense FC (Portugalia), Gaziantep FK (Turcja), Standard Liege (Belgia), Atromitos Ateny (Grecja), Crvena Zvezda Belgrad (Serbia) oraz Al-Fateh SC (Arabia Saudyjska). 52-latek posiada w swojej gablocie trzy trofea – wygrał Puchar Belgii, Superpuchar Iranu i mistrzostwo Cypru.

Raja Casablanca, czyli nowy klub Ricardo Sa Pinto, jest trzynastokrotnym mistrzem Maroka oraz trzykrotnym zdobywcą Afrykańskiej Ligi Mistrzów.