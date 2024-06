SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Cezary Kulesza

Zmiany w niższych ligach, będą baraże o udział w 2. lidze i 3. lidze

Polski Związek Piłki Nożnej w ubiegłym tygodniu, a dokładnie w piątek (7 czerwca) zwołał posiedzenie zarządu. Podczas spotkania najważniejszych osób w polskiej piłce tematem obrad były m.in. zasady spadków oraz awansów w niższych ligach, obejmujących poziom od drugiego do czwartego. Na spotkaniu podjęta została uchwała w sprawie przyjęcia nowych zasad, o czym PZPN poinformował w komunikacie za pośrednictwem mediów społecznościowych.

– Polski Związek Piłki Nożnej informuje, że na posiedzeniu Zarządu PZPN obradującym w dniu 7 czerwca 2024 r., podjęta została uchwała nr VI/85 w sprawie przyjęcia zasad spadków klubów 2. Ligi, awansów i spadków klubów 3. Ligi i awansów klubów 4. Ligi od sezonu 2024/2025 – brzmi komunikat Polskiego Związku Piłki Nożnej.

Zmiany na poziomie rozgrywek 2. ligi

Od nowego sezonu drużyny, które zajmą miejsca 15-18 w 2. lidze, spadną do niższej ligi. Przydzielone zostaną terytorialnie do odpowiedniej grupy w 3. lidze. Natomiast awans do rozgrywek 2. ligi uzyskają cztery kluby, czyli mistrzowie poszczególnych grup w 3. lidze. Co więcej, zostaną rozegrane mecze barażowe o grę w 2. lidze. Szanse na awans poprzez baraże otrzymają kluby, które zakończyły udział w 3. lidze na 2. miejscu w swojej grupie oraz zespoły z miejsc 13 i 14 w 2. lidze.

Zmiany na poziomie rozgrywek 3. ligi

Kluby z miejsc 15-18 w 3. lidze w każdej z grup spadną do 4. ligi. Aczkolwiek liczba drużyn, które mogą spaść, może ulec zwiększeniu, bowiem zależna jest od przynależności terytorialnej zespołów, które spadną z rozgrywek 2. ligi. Awans do 3. ligi uzyskają cztery mistrzowskie kluby w każdej grupy terytorialnej 4. ligi. Awans na trzeci poziom rozgrywkowy w Polsce będzie można wywalczyć również poprzez baraże. Wezmą w nich udział wicemistrzowie swoich grupy terytorialnych w 4. lidze.