Niecodzienna sytuacja we włoskim klubie. Zmiana za zmianą, to rekord?

Trenerski chaos w Piacenzie

Piacenza kiedyś regularnie występowała w Serie A. Jednak obecnie boryka się z trudnościami w Serie D. Ten tydzień rozpoczęła od burzliwych decyzji. Klub zwolnił trenera Carmine Parlato oraz dyrektora sportowego Alessio Sestu. Na ich miejsce zatrudniono Simone Bentivoglio, który zdążył poprowadzić zaledwie jeden trening.

Sytuacja szybko wymknęła się spod kontroli, gdy na boisko wtargnęli rozwścieczeni kibice, domagając się natychmiastowego zwolnienia Bentivoglia. Powodem ich gniewu była przeszłość szkoleniowca. W 2011 roku został on ukarany 13-miesięcznym zakazem działalności związanej z piłką nożną za udział w aferze hazardowej. Kibice zagrozili bojkotem meczów, zmuszając klub do szybkiej reakcji.

Bentivoglio został więc zwolniony po zaledwie kilku godzinach. Wieczorem tego samego dnia klub ogłosił, że na stanowisko trenera wraca Stefano Rossini, który zaledwie dwa tygodnie wcześniej został zwolniony, by ustąpić miejsca Parlato.

Piacenza to klub o bogatej historii w Serie A, ale od lat zmaga się z problemami. W 2012 roku ogłoszono bankructwo, a drużyna musiała zaczynać od niższych lig. Obecna sytuacja z trzema trenerami w jeden dzień jest kolejnym przykładem chaosu organizacyjnego, który uniemożliwia powrót do dawnych sukcesów. Nic nie wskazuje na to, by Piacenza była w stanie powrócić do czasów dawnej świetności.

