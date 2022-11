fot. PressFocus Na zdjęciu: Marcelo

Olympiakos nie jest zadowolony z dyspozycji Marcelo i planuje zakończyć z nim współpracę – donosi “Relevo”. Lewy defensor związał się kontraktem z greckim gigantem we wrześniu tego roku.

Wraz z końcem poprzedniego sezonu Marcelo zakończył swoją przygodę z Realem Madryt

We wrześniu związał się kontraktem z Olympiakosem

W Grecji nie idzie mu jednak po niczyjej myśli, dlatego władze klubu chcą rozwiązać jego umowę

Nieudany pobyt Marcelo w Grecji

Tego lata zakończyła się w Madrycie pewna epoka. Z Realem po ponad 15 latach pożegnał się Marcelo, którego kontrakt nie został przedłużony. Obie strony uznały, że nie są już w stanie dać sobie więcej, dlatego zdecydowały się zakończyć współpracę. Brazylijczyk nie myślał jeszcze o przejściu na piłkarską emeryturę, więc rozpoczął poszukiwania nowego klubu. We wrześniu związał się z Olympiakosem. Umowa obowiązuje do końca sezonu, ale wszystko wskazuje na to, że zostanie rozwiązana dużo wcześniej.

Władze klubu nie są zadowolone z postawy legendarnego obrońcy i planują zakończyć z nim współpracę już po zaledwie czterech miesiącach. Marcelo debiutu w nowych barwach doczekał się dopiero na początku października. Zagrał łącznie w pięciu meczach, lecz ani razu nie znalazł się w wyjściowej jedenastce. Zaufaniem nie darzy go szkoleniowiec Olympiakosu, który wątpi w jego odpowiednie przygotowanie fizyczne.

Pierwsza część sezonu w wykonaniu greckiego giganta była sporym zawodem, bowiem strata do liderującego Panathinaikosu wynosi aż 12 punktów. W zimie ma więc nastąpić wstrząs w szatni, dzięki któremu uda się poprawić wiele aspektów gry. Wszystko wskazuje na to, że do rundy rewanżowej Olympiakos przystąpi więc już bez Marcelo, który wyrósł na kozła ofiarnego obecnej sytuacji.

