Menedżer zabrał głos w sprawie Maika Nawrockiego

Maik Nawrocki nadal znajduje się poza kadrą Celticu z powodu kontuzji. Głos w sprawie Polaka zabrał menedżer Brendan Rodgers. Liczy na to, że dawny zawodnik Legii wróci na końcową fazę sezonu.

IMAGO / Action Plus Na zdjęciu: Maik Nawrocki

Maik Nawrocki ponownie kontuzjowany

Nie wiadomo jeszcze kiedy Polak wróci do zdrowia

Nawrocki nie wywalczył sobie miejsca w składzie

Rodgers zabrał głos w sprawie Nawrockiego

Maik Nawrocki stracił już niemal połowę sezonu z powodu urazów. Obecnie zmaga się z kolejnym z nich i ponownie zabrakło go w kadrze meczowej, tym razem na sobotni pojedynek ligowy z St. Johnstone.

O Nawrockiego zapytali na konferencji prasowej dziennikarze. – Maik wciąż jest dla nas niedostępny. Zobaczymy jak jego sytuacja zdrowotna będzie wyglądać po przerwie na mecze reprezentacji. Nie powinien być wówczas daleko powrotu do gry – skomentował Rodgers.

Nawrocki ma ważną umowę z Celtikiem do maja 2028 roku. Już teraz spekuluje się jednak czy Polak nie odejdzie czasem już po tym sezonie. Nie zanosi się bowiem na to, by miał wywalczyć sobie miejsce w wyjściowym składzie mistrza Szkocji.