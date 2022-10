PressFocus Na zdjęciu: Marcelo Gallardo

Marcelo Gallardo opuści River Plate pod koniec 2022 roku, kiedy to wygasa jego umowa. 46-letni trener potwierdził, że nie przedłuży kontraktu.

Gallardo pracował w River Plate od ponad 8 lat

Argentyńczyk jest najbardziej utytułowanym trenerem w historii tego klubu

W kierunku 46-latka na pewno spojrzą europejskie zespoły

Koniec pewnej epoki na Estadio Monumental

Marcelo Gallardo na specjalnie zwołanej konferencji prasowej poinformował o swoim odejściu z River Plate. Umowa 46-letniego szkoleniowca z argentyńskim potentatem wygasa 31 grudnia 2022 roku i już wiadomo, ze na pewno nie zostanie przedłużona. – To jedna z najtrudniejszych decyzji w moim życiu – powiedział Gallardo.

– Chciałbym podziękować wszystkim ludziom, którzy mi zaufali – władzom klubu, mojemu sztabowi szkoleniowemu, zawodnikom, którzy grali tutaj przez te osiem i pół roku oraz szczególnie naszym kibicom. Wszystko ma swój koniec, myślę, że to dobry moment, by zamknąć ten wspaniały cykl. Teraz zrobię sobie krótką przerwę. To była piękna historia, bardzo dziękuję – dodał szanowany w Ameryce Południowej trener.

Después de más de ocho años de gloria que quedarán para siempre en la historia de River y del fútbol, Marcelo Gallardo anunció el final de su ciclo como entrenador del Club.



𝗚𝗥𝗔𝗖𝗜𝗔𝗦 𝗣𝗔𝗥𝗔 𝗧𝗢𝗗𝗔 𝗟𝗔 𝗩𝗜𝗗𝗔. ⚪️❤️⚪️ pic.twitter.com/5n2LfIS3wA — River Plate (@RiverPlate) October 13, 2022

Gallardo pracował w River Plate przez ponad 8 lat i stał się najbardziej utytułowanym menedżerem w historii zespołu “Los Millonarios”. Największym sukcesem 46-latka było dwukrotne wygranie Copa Libertadores w sezonach 2014/2015 oraz 2017/2018. Ceniony szkoleniowiec wcześniej pracował z urugwajską drużyną Club Nacional.

Marcelo Gallardo od kilku lat jest łączony z wyjazdem do Europy i niewykluczone, że już wkrótce będziemy mogli podziwiać warsztat trenerski Argentyńczyka na Starym Kontynencie.

