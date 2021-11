Pressfocus Na zdjęciu: stadion Belenenses

Przedziwna sytuacja ma miejsce w portugalskiej Lidze NOS. Piłkarze Belenenses rozpoczęli mecz z Benfiką w dziewięciu piłkarzy, w tym dwóch bramkarzy.

O 21:30 w portugalskiej ekstraklasie zabrzmiał pierwszy gwizdek sędziego w meczu Belenenses – Benfica

W drużynie gospodarzy wykryto kilkanaście przypadków koronawirusa

Belenenses zaczęło spotkanie w dziewięciu graczy, w tym z dwoma bramkarzami

Niebywałe sceny w Portugalii

Pandemia koronawirusa to wciąż duży problem w piłce nożnej, o czym najlepiej co chwilę przekonuje się Bayern Monachium. Mistrz Niemiec co jakiś czas informuje o potwierdzonych przypadkach koronawirusa w zespole, czy piłkarzach przymusowo udających się na kwarantannę.

Covid-19 nie odpuszcza również w Portugalii. Najnowszy przykład to Belenenses, czyli zespół z najwyższej klasy rozgrywkowej. W sobotni wieczór rozpoczął się ich mecz z Benfiką, czyli uczestnikiem aktualnej edycji Ligi Mistrzów. Gospodarze byli jednak w strefie spadkowej, ale to nie ich jedyny problem.

W Belenenses zakażonych koronawirusem jest aż 17 graczy, czyli większość kadry. W związku z tym zaczęto się zastanawiać, czy spotkanie nie zostanie przełożone. Ostatecznie do tego nie doszło, ponieważ nikt o to nie wnioskował. Wierzono bowiem, że chociaż kilku piłkarzy uzyska negatywne wyniki testu PCR. Tak się nie stało.

Niesamowite okoliczności meczu Belenenses – Benfica, który startuje właśnie w @ELEVENSPORTSPL 3. Belenenses z powodu koronawirusa zacznie ten mecz dziewięcioma piłkarzami, w tym dwoma bramkarzami w pierwszym składzie. Na ławce nie ma nikogo. Czegoś takiego nie widziałem. — Sebastian Chabiniak (@sebchabiniak1) November 27, 2021

Filipe Candido, czyli trener Belenenses, w sobotnim starciu mógł skorzystać jedynie z dziewięciu piłkarzy. Warto zaznaczyć, że dwóch z nich to bramkarze. Joao Monteiro mógł zagrać na swojej pozycji. Z kolei Alvaro Ramalho musiał radzić sobie w polu. Według przepisów, aby mecz mógł się odbyć, oba kluby muszą mieć po siedmiu graczy. Belenenses pierwszego gola z Benfiką straciło już w pierwszej minucie po samobójczej bramce.

To będzie przedziwny mecz! 🙉



Belenenses SAD przystępuje do starcia z SL Benficą bardzo osłabione! Gospodarze rozpoczną spotkanie w dziewięcioosobowym składzie! 😮



Transmisja z derbów Lizbony trwa w Eleven Sports 3! pic.twitter.com/NvRUafXZIp — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) November 27, 2021

Czytaj także: Awaria oświetlenia na stadionie Rakowa. Przerwano mecz Ekstraklasy [WIDEO]