Kulesza reaguje na tragiczny wypadek drużyny juniorów Alitu Ożarów

Zuma Press / Alamy Na zdjęciu: Cezary Kulesza

Trener Damian Jędrzejewski pośmiertnie odznaczony Medalem Złotym

Cezary Kulesza nie mógł przejść obojętnie wobec tragicznego wypadku busa, którym podróżowała drużyna piłkarska z Ożarowa. Do zdarzenia doszło w miejscowości Lechów w gminie Bieliny. Bus przewożący młodzieżową drużynę piłkarską MZKS Alit Ożarów zjechał na przeciwległy pas ruchu i uderzył w drzewo. Pojazdem podróżowało 19 osób, 17 zawodników w wieku od 16 do 18 lat, trener oraz kierowca.

W zdarzeniu zginął kierowca busa oraz trener, który pomimo reanimacji zmarł w szpitalu. Łącznie aż 17 osób odniosło obrażenia. Dziewięć z nich przewieziono do szpitali w Kielcach, Opatowie i Staszowie. W akcji uczestniczyły cztery śmigłowce Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

We wtorek, Cezary Kulesza poinformował o swoich działaniach związanych z tą tragedią. – W ubiegłą sobotę doszło do tragicznego wypadku busa, który przewoził drużynę juniorów Alitu Ożarów. Kierowca busa zasłabł a trener Alitu Damian Jędrzejewski na chwilę przed wypadkiem, zdołał skręcić kierownicą, dzięki czemu zmniejszył siłę zderzenia i uratował swoich podopiecznych przed niemal pewną śmiercią. Niestety sam naraził się na największe obrażenia i zmarł krótko po przetransportowaniu do szpitala – napisał prezes PZPN w mediach społecznościowych.

– Damian Jędrzejewski pozostanie na zawsze w naszej pamięci jako oddany trener i wychowawca, który dla dobra swoich podopiecznych nie zawahał się zaryzykować własnego życia. PZPN postanowił pośmiertnie odznaczyć trenera Jędrzejewskiego Medalem Złotym za wybitne osiągnięcia w rozwoju Piłki Nożnej. Dodatkowo rodzina trenera otrzyma od PZPN wsparcie finansowe. Pragnę przekazać wyrazy współczucia dla rodziny i najbliższych trenera Jędrzejewskiego. Cześć Jego pamięci – dodał Cezary Kulesza.

