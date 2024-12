ANP / Alamy Na zdjęciu: Krzysztof Piątek

“Krzysztof Piątek show!”

Krzysztof Piątek w tym sezonie jest w bardzo dobrej formie w barwach tureckiego Basaksehiru. Napastnik reprezentacji Polski odbudował się nad Bosforem, co potwierdził we wczorajszym meczu przeciwko zespołowi Goztepe. Zdobył w tej rywalizacji dwa gole i do tego zanotował jedną asystę. Poza tym rozegrał kapitalne spotkanie i został bardzo mocno doceniony przez kibiców i media.

W relacjach z tego starcia dziennikarze z Turcji wprost piszą o genialnym meczu Piątka, który zapewnił swojemu zespołowi zwycięstwo

“Krzysztof Piątek show! W 10. minucie meczu Polak wzbił się w powietrze po rzucie rożnym wykonywanym przez Deniza Turuca i zdobył pierwszego tego dnia gola. Później, w 37. minucie wpadł z piłką w pole karne, podał do Turuca, który przelobował Mateusza Lisa. Ta dwójka dzisiaj szukała siebie na boisku. Przed przerwą Piątek wyskoczył w polu bramkowym, strzelając tym samym swojego drugiego gola” – pisze serwis “Fanatik”

Piątek w tym sezonie ma na swoim koncie już osiem goli w trzynastu meczach i jest aktualnie liderem klasyfikacji strzelców ligi tureckiej. Poza tym 29-latek ma także siedem trafień w rozgrywkach Ligi Konferencji Europy.

