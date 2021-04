Po udanych występach w reprezentacji Polski, Grzegorz Krychowiak potwierdził również wysoką formę w rozgrywkach rosyjskiej ekstraklasy. 31-letni pomocnik zdobył swojego kolejnego gola w tym sezonie, tym razem pomagając Lokomotiwowi Moskwa w odniesieniu zwycięstwa nad Rotorem Wołgograd.

Świetna forma Krychowiaka

Przed sobotnim wyjazdowym spotkaniem z Rotorem Wołgograd Krychowiak legitymował się pięciobramkowym dorobkiem w 20 ligowych spotkaniach. Podobnym wynikiem mógł pochwalić się tylko Fedor Smołow. Od soboty doświadczony reprezentant Polski już samodzielnie prowadzi w klasyfikacji najlepszych strzelców Lokomotiwu Moskwa.

W rozgrywanym w ramach 24. kolejki spotkaniu Krychowiak otworzył jego wynik w 21. minucie. 32-letni zawodnik zbiegł z lewej strony w pole karne, a następnie zdecydował się na uderzenie z okolic jego narożnika. Mocno uderzona w kierunku dalszego rogu piłki odbiła się od słupka i wylądowała w siatce. Dla Polaka to gol numer sześć w obecnych rozgrywkach.

Ostatecznie sobotnie spotkanie zakończyło się wygraną 2:0 Lokomotiwu. W 79. minucie drugiego gola dla gości zdobył Rifat Zhemaletdinov.

Krychowiak spędził na murawie pełne 90 minut, podobnie jak inny reprezentant Polski – Maciej Rybus. Obaj do protokołu meczowego wpisali się również żółtymi kartkami.

Dla Lokomotiwu to piąta ligowa wygrana z rzędu. Dzięki niej drużyna ze stolicy Rosji awansowała na trzecie miejsce w tabeli. Do prowadzącego obecnie Zenitu Sankt Petersburg traci pięć punktów, ale rywale mają do rozegrania jedno spotkanie więcej.