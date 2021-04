Koszmarna kontuzja Falcao. Potrzebny będzie zabieg

Poważnej kontuzji podczas treningu Galatasaray Stambuł doznał Radamel Falcao. W wyniku starcia z kolegą z drużyny 35-latek doznał złamania kości twarzy.

Były zawodnik między innymi Manchesteru United, Chelsea i Atletico Madryt został od razu przewieziony do szpitala, gdzie przeszedł szczegółowe badania. Te wykazały złamanie kości twarzy. Reprezentant Kolumbii jeszcze w niedzielę przejdzie zabieg, mający na celu ich nastawienie.

Na razie nie wiadomo, jak długo będzie musiał pauzować, ale raczej można spodziewać się jego dłuższej przerwy w grze.

“Po zderzeniu głową na dzisiejszym treningu wykryto złamanie kości twarzy u jednego z naszych zawodników Radamela Falcao. Zabieg naszego zawodnika zaplanowany został na dzisiejszy wieczór” – czytam y w oficjalnym komunikacie tureckiego klubu.

Falcao zawodnikiem Galatasaray Stambuł jest od września 2019 roku, kiedy przeniósł się do niego na zasadzie wolnego transferu z AS Monaco. Do tej pory na boiskach tureckiej ekstraklasy rozegrał 30 spotkań, zdobywając 18 bramek.