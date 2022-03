Jarmołenko wściekły na Rosjan. Ostry apel reprezentanta Ukrainy

PressFocus Na zdjęciu: Andrij Jarmołenko

Reprezentant Ukrainy Andrij Jarmołenko zwrócił się za pośrednictwem mediów społecznościowych do reprezentantów z Rosji z apelem o tym, aby wyrazili swoje zdanie na temat działań ich kraju publicznie, a nie tylko w prywatnych rozmowach.

W mediach społecznościowych Andrija Jarmołenko pojawiło się nagranie, w którym w ostrych słowach apeluje do rosyjskich piłkarzy

Wzywa ich do publicznego powiedzenia tego, co sądzą na temat inwazji Rosji na Ukrainę

To kolejny ukraiński piłkarz, który przedstawił swoje stanowisko w tej sprawie

Jarmołenko w odezwą do Rosjan

Mający na swoim koncie ponad 100 występów w drużynie narodowej Jarmołenko jest kolejnym reprezentantem Ukrainy, który głos w sprawie rosyjskiej inwazji na jego ojczyznę pojawił się w mediach społecznościowych. Teraz 32-letni piłkarz w ostrych słowach zwrócił się z apelem do reprezentantów Rosji.

– Będę mówił po rosyjsku, aby wszyscy, do których skierowane jest to przesłanie, mogli mnie zrozumieć. Nazywam się Andrij Jarmołenko, jestem zawodnikiem reprezentacji Ukrainy. Urodziłem się w Sankt Petersburgu, ale wychowałem się na Ukrainie i uważam, że się za stuprocentowego Ukraińca – powiedział zawodnik.

– Mam pytanie do zawodników rosyjskiej reprezentacji w piłce nożnej. Chłopaki, dlaczego siedzicie jak obes… i nic nie mówicie? W naszym kraju giną ludzie – nasze żony, matki, dzieci. Ale nic nie mówicie, nic nie komentujecie – kontynuował.

– Powiedzcie mi proszę, co by się stało, gdybyście się wszyscy razem zjednoczyli i pokazali ludziom, co naprawdę dzieje się w naszym kraju. Znam wielu z was. Wszyscy mówiliście mi, że tak nie powinno być, że wasz prezydent postępuje niewłaściwie – powiedział Jarmołenko.

– Macie wpływ na ludzi. Pokażcie to proszę. Wiem, że niektórzy z was lubią pokazywać swoje j… przed kamerą, ale teraz nadszedł czas, aby pokazać swoje j… w prawdziwym życiu. Dziękuję wszystkim za uwagę. Chwała Ukrainie – zakończył reprezentant Ukrainy.

Zobacz także: Zbigniew Boniek dla Goal.pl: UEFA nie odwiesi Rosji dzień po wojnie