PressFocus Na zdjęciu: Ma Nng

Podczas meczu Klubowych Mistrzostwach Świata pomiędzy Al Ahly i Aukcland City byliśmy świadkami historycznego momentu. Arbiter główny tego spotkania po zmianie decyzji VAR publicznie wyjaśnił jej powody.

Sędzia po raz pierwszy publicznie wyjaśnił powody zmiany decyzji

Historyczny moment miał miejsce przy okazji meczu KMŚ

Jest to kolejny krok w kierunku wielkich zmian w futbolu

Wielki krok w kierunku zmian

Al Ahly bez problemu pokonało w środę Auckland City 3:0 w spotkaniu Klubowych Mistrzostw Świata. Mecz prawdopodobnie przeszedłby nie zauważony w światowych mediach, gdyby nie historyczny moment przy okazji analizy VAR. Sędzia Ma Ning publicznie wyjaśnił powody, dla których postanowił zmienić wcześniej podjętą decyzję.

Ma Ning najpierw wskazał na rzut karny dla Al Ahly, ale został wezwany do monitora, aby jeszcze raz ocenić sytuację. Arbiter ostatecznie zdecydował się podyktować jedynie rzut wolny przed polem karnym, ale jednocześnie pokazał czerwoną kartkę Mitchellowi. Odchodząc od monitora sędzia publicznie zabrał głos w tej sprawie.

Historyczna chwila ❗ Po raz pierwszy w dziejach piłki nożnej sędzia publicznie wyjaśnił swoją decyzję! 🤯

PS jakość audio nie najlepsza, ale arbiter zmienia rzut karny w rzut wolny i przyznaje czerwoną kartkę za pozbawienie przeciwnika oczywistej okazji do zdobycia bramki ⚠ pic.twitter.com/RCec9I0mes — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) February 2, 2023

Jest to historyczny moment w dziejach futbolu. FIFA chce przetestować to rozwiązanie, by sprawdzić jak tłumaczenie arbitrów swoich decyzji sprawdza się w praktyce, gdy na bieżąco są o nich informowani kibice zgromadzeni na stadionie oraz ci zasiadający przed telewizorami.

Klubowe Mistrzostwa Świata potrwają od 1 do 11 lutego. Weźmie w nich udział między innymi zwycięzca poprzedniej edycji Ligi Mistrzów, czyli Real Madryt. Poprzedni turniej wygrała Chelsea, która w finale pokonała Palmeiras.

