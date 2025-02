Ten Hag wróci do trenowania? Może obrać zaskakujący kierunek

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Erik ten Hag

Kluby MLS zainteresowane Erikiem ten Hagiem

W tym momencie Erik ten Hag nie jest nigdzie zatrudniony. Ostatnim miejscem pracy holenderskiego szkoleniowca był Manchester United, z którym 55-letni menedżer rozstał się w październiku 2024 roku. Mimo że doświadczony trener otrzymywał oferty z Bundesligi czy Eredivisie, to dotychczas nie podpisał kontraktu z żadnym klubem. Jak dowiedział się brytyjski portal “TEAMtalk”, Erik ten Hag może wkrótce dostać propozycje zza oceanu.

Według wspomnianego serwisu możliwość zatrudnienia Holendra sondują drużyny z Major League Soccer. Nie zdradzono nazw klubów zainteresowanych nawiązaniem współpracy z 55-latkiem, ale w grę ma wchodzić kilka ekip z najwyższej klasy rozgrywkowej w Stanach Zjednoczonych. Ciężko powiedzieć, jak na taką perspektywę zapatruje się Erik ten Hag, który przecież cały czas pobiera wynagrodzenie od swojego poprzedniego pracodawcy.

Umowa holenderskiego menedżera z Manchesterem United obowiązywała bowiem do 30 czerwca 2026 roku, a włodarze angielskiego klubu są zobowiązani do wypłacania mu należnych pieniędzy, nawet po zwolnieniu go z posady szkoleniowca. 55-latek poprowadził zespół Czerwonych Diabłów w 128 spotkaniach, z czego 72 wygrał, 20 zremisował i 36 przegrał. Na Old Trafford udało mu się zdobyć Puchar Anglii oraz Puchar Ligi Angielskiej.