Sytuacja Krzysztofa Piątka jest bardzo zła, a być może nawet dramatyczna

Reprezentant Polski tym razem nie daje sobie rady w zespole Basaksehir

Mocną opinię w tej sprawie wygłosił Roman Kołtoń na antenie “Meczyków”

Dramat…

Ostatnie sezony w karierze Krzysztofa Piątka były bardzo trudne. Polak miał problemy z regularną grą i dobrą formą strzelecką. W sumie półtora roku spędził na wypożyczeniach. Najpierw w Fiorentinie, a potem Salernitanie. Finalnie wrócił na chwilę do Herthy Berlin, ale tylko po to żeby się spakować i przenieść do Turcji. Wydawało się, że zespole Basaksehiru będzie w końcu mógł się odnaleźć, ale nic bardziej mylnego. Dotychczas w sześciu meczach nie zdobył bramki.

– Krzysztof Piątek ma najtrudniejszy moment w karierze. Genoa i AC Milan to był wzlot, a później miał zakręty w swojej karierze. Fiorentina była nadzieją, Salernitana też, a Basaksehir to wyzwolenie z berlińskich kajdanek. Taka jest prawda. Dostał w Turcji dobry kontrakt – stwierdził – powiedział Roman Kołtoń na antenie kanału “Meczyki.pl”

– Tu rozgrywa się jakiś dramat na naszych oczach. Jestem jednak przekonany, że się jeszcze odnajdzie w futbolu. Pytanie kiedy. Piątek nie jest taki słaby piłkarsko i mentalnie, żeby się nie odnaleźć – dodał.

