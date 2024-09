Debiutancki gol Marczuka w MLS. Dobra forma Polaka [WIDEO]

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Dominik Marczuk

Marczuk z pierwszym golem w nowych barwach

Dominik Marczuk tego lata na zasadzie transferu definitywnego przeniósł się do MLS, a konkretnie do zespołu Realu Salt Lake City z Jagiellonii Białystok. Tym samym zakończył się dość długi okres medialnych spekulacji na temat tego, kiedy i gdzie trafi 20-latek. Mistrz Polski otrzymał za wahadłowego dość skromną kwotę około 1,5 miliona euro, a sam zawodnik podpisał z klubem z USA umowę do końca czerwca 2028 roku.

Jak do tej pory Marczuk w nowych barwach rozegrał trzy mecze, w których zanotował tylko jedną asystę i na debiutanckie trafienie nadal oczekiwał. To zmieniło się tej nocy, gdy Polak w rywalizacji przeciwko Portland Timbers wpisał się na listę strzelców. W 10. minucie meczu 20-latek dobrze opanował piłkę w polu karnym rywali i pokonał bramkarza przeciwnika. Tym samym wyprowadził swój zespół na prowadzenie, choć spotkanie finalnie zakończyło się wynikiem 3:3.

Dominik Marczuk scores his first MLS goal and RSL are on top!



📺 #MLSSeasonPass: https://t.co/KlpxwHjq8V pic.twitter.com/wA99g8eod5 — Major League Soccer (@MLS) September 22, 2024

Były prawy wahadłowy Jagiellonii Białystok w poprzednim sezonie w 39 meczach zdobył siedem goli i zanotował 14 asyst, co pozwoliło mu otrzymać powołanie do reprezentacji Polski. W ostatnich dwóch spotkaniach w Stanach Zjednoczonych zanotował pierwsze liczby, co pozwala mówić o dobrej formie.

