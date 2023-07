IMAGO Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo zimą 2023 roku przeniósł się do Al-Nassr

Decyzja Portugalczyka zszokowała kibiców europejskiego futbolu

Odion Ighalo twierdzi, że gwiazdor zrobił to tylko dla pieniędzy

Odion Ighalo uderza w Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo zimą zdecydował się na saudyjskie Al-Nassr. Swoją decyzją Portugalczyk zszokował kibiców europejskiego futbolu. Mimo niestandardowego ruchu kilkukrotnie przekonywał, że wciąż kocha piłkę nożną i robi to dla pasji. W słowa gwiazdora nie wierzy Odion Ighalo, który był jednym z najlepszych strzelców Saudi Pro League w zeszłym sezonie, grając dla Al-Hilal. Szerszej publiczności napastnik może być znany ze swoich występów dla Watford i Manchesteru United.

– Kiedy jesteś młody, tak, grasz dla pasji. Wtedy nie dbasz o pieniądze. Ale w moim wieku jestem na ostatnim etapie mojej kariery, nie wiem, czy to będzie rok, dwa lata, czy kiedy Bóg każe temu przestać. […] Czy Ronaldo nadal gra z pasji? Ronaldo zarobił 100 razy więcej niż ja w całym moim życiu, a mimo to wyjechał do Arabii Saudyjskiej. Czy zrobił to z pasji? Zrobił to dla pieniędzy – skomentował Ighalo.

