Jordan Henderson spotkał się ze sporą krytyką po swoich przenosinach z Liverpoolu do Al-Ettifaq. W obronie piłkarza stanął były trener The Reds.

IMAGO / Steve Welsh Na zdjęciu: Brendan Rodgers

Jordan Henderson tego lata zamienił Liverpool na Al-Ettifaq

Za to Anglika spotkała spora krytyka

Decyzję piłkarza dobrze rozumie Brendan Rodgers

Brendan Rodgers rozumie decyzję Jordana Hendersona

Jordan Henderson wzbudził sporo kontrowersji w Anglii po swoim transferze z Liverpoolu do Al-Ettifaq. Głównie chodzi o poglądy piłkarza, który działał na rzecz równości w sporcie. Wydaje się to sprzeczne z przenosinami do Arabii Saudyjskiej słynącej z dość rygorystycznych zasad. Teraz w obronie piłkarza stanął były trener The Reds – Brendan Rodgers.

– Gracze muszą robić to, co dla nich najlepsze. Obecnie jest wielu obrońców ds. moralności, którzy osądzają ludzi. Znam Jordana bardzo dobrze i wiem, jaką miłość żywił i zawsze będzie żywił do Liverpoolu. Był na takim etapie kariery, że prawdopodobnie nie miał już być pierwszym nazwiskiem w drużynie – stwierdził Rodgers.

– Wygrał absolutnie wszystko. Prawdopodobnie lubił inne wyzwanie i z szacunku prawdopodobnie nie czuł się dobrze, będąc w innym klubie Premier League. Wyjazd za granicę i podjęcie nowego wyzwania najwyraźniej mu odpowiadał – dodał.

