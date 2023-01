PressFocus Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Nie tak Cristiano Ronalo wyobrażał sobie początek kariery w nowym klubie. Al Nassr przegrało w meczu półfinałowym z Al Ittihad 1:3 i odpadło z walki o Superpuchar Arabii Saudyjskiej. Portugalczyk na pierwsze trofeum będzie musiał jeszcze poczekać.

Pełny mecz Cristiano Ronaldo w Al Nassr

Zespół Portugalczyka przegrał z Al Ittihad

Superpuchar Arabii Saudyjskiej nie dla Crstiano Ronaldo

Nieudany początek Cristiano Ronaldo w Al Nassr

Mecz rozpoczął się od ataków Al Nassr. Zespół Cristiano Ronaldo od pierwszych minut starał się przejąć inicjatywę na boisku, ale nie przekładało się to na sytuacje w polu karnym rywala. Tymczasem w 15. minucie Al Ittihad po szybkiej akcji dość niespodziewanie objęło prowadzenie. Na listę strzelców wpisał się pozostawiony bez opieki w polu karnym Romarinho.

W kolejnych minutach Al Ittihad grało znacznie odważniej, co przełożyło się na kilka ciekawych akcji. Mecz zrobił się bardziej zacięty mimo, iż to Al Nassr nadal częściej utrzymywało się przy piłce. Tuż przed przerwą Cristiano Ronaldo mógł doprowadzić do wyrównania, ale jego strzał głową z bliskiej odległości wybronił bramkarz Al Ittihad. Niewykorzystane sytuacje się mszczą w piłce nożnej i to się potwierdziło. Chwilę później było już 2:0 po bramce Hamdallaha. Takim wynikiem skończyła się pierwsza część spotkania.

Przebieg drugiej części spotkania był podyktowany wynikiem. Al Nassr musiało atakować, z kolei Al Ittihad spokojnie mogło wyczekiwać rywala na własnej połowie. Zespół Ronaldo osiągnął swój cel w 67. minucie gdy Talisca zdobył bramkę kontaktową.

Jednak w raz z upływem czasu Al Nassr musiał się odkryć i zaatakować większą liczbą graczy, aby doprowadzić do wyrównania. To wykorzystali gracze Al Ittihad, którzy w końcówce często próbowali swoich sił z kontrataków. Jeden z nich przyniósł efekt w doliczonym czasie gry, gdy wynik spotkania na 3:1 ustalił Shanqeeti.

Tym samym Al Nassr odpadło z walki o Superpuchar Arabii Saudyjskiej. W drugim meczu półfinałowym Al Feiha skromnie 1:0 pokonała Al Hilal po golu Pualinho. Mecz finałowy o Superpuchar Arabii Saudyjskiej odbędzie się w niedzielę.

Al Ittihad – Al Nassr 3:1 (2:0)

15′ Romarinho, 43′ Hamdallah, 90+4 Shanqeeti – 67′ Talisca