Aguero rozpoczyna treningi. Doskonale znane mu miejsce

IMAGO / NurPhoto/ Ayman Aref Na zdjęciu: Sergio Aguero

Sergio Aguero rozpoczyn starania o powrót do gry

Były napastnik Atletico i Manchesteru City ma wznowić profesjonalne treningi

Uczyni to pod okiem doskonale znanej mu postaci

Był klub pomoże Aguero

Sergio Aguero ostatni mecz zanotował 30 października 2021 roku. Od tej pory nie pojawił się na murawie – przyczyną jego absencji, a później decyzji o zakończeniu kariery były problemy kardiologiczne. Jednak okazuje się, że Argentyńczyk może wrócić do gry. Potwierdził to w nagraniu w mediach społecznościowych.

Poszukiwania klubu, który umożliwiłby mu sprawdzenie swojej dyspozycji, nie trwało zbyt długo. Pomocną dłoń do 35-latka wyciąga Club Atlético Independiente. To właśnie na Estadio Libertadores de América Aguero rozpoczął przygodę z futbolem. Stąd też trafił do Europy.

Trenerem CA Independiente jest… Carlos Tevez, a więc stary znajomy byłego snajpera Atletico i Manchesteru City. Obaj wybitni snajperzy rozegrali razem 49 spotkań. Występowali ze sobą w reprezentacji Argentyny i na Etihad.

Trener Tevez i jego sztab szkoleniowy ocenią, czy Aguero będzie w stanie wrócić do zawodowego futbolu.