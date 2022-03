Pressfocus Na zdjęciu: Michał Karbownik

Michał Karbownik może latem wrócić do Legii Warszawa. Wypożyczony z Brighton obrońca kompletnie nie radzi sobie w Olympiakosie Pireus. 21-latek od 19 stycznia nie otrzymał nawet powołania na żaden z meczów, a jego agent potwierdza wstępne negocjacje z Legią.

Bolesne zderzenie z europejskim futbolem Karbownika

W barwach Brighton & Hove Albion Michał Karbownik rozegrał do tej pory dwa spotkania. Polak został wypożyczony do Olympiakosu Pireus, by tam mógł otrzymać więcej szans na grę i rozwijać się. Sytuacja uległa jednak pogorszeniu, a defensor nie pojawił się na boisku od 19 stycznia. Nic zatem nie wskazuje, by Grecy mieli zdecydować się na wykupienie go po sezonie.

Polakowi zależy przede wszystkim na grze, dlatego jego agent negocjuje powrót zawodnika do Legii Warszawa. Wojskowi doceniają talent i możliwości Karbownika i są gotowi powierzyć mu na boisku inną rolę niż dotychczas. Negocjacje z mistrzem Polski potwierdził także agent piłkarza – Mariusz Piekarski.

– Michał odzyskał radość z piłki i ta wizja gry w środku go najbardziej cieszy. Fajnie czuł się w środku, grając w drugiej lidze greckiej i trener też to zauważył. Wrócił stary, entuzjastycznie nastawiony “Karbo” – wyznał Piekarski.

– Rozmawiałem już z Dariuszem Mioduskim i Jackiem Zielińskim. Legia oczywiście jest zainteresowana, ale trzeba poczekać, co się wydarzy, kto będzie trenerem, jak będzie widział jego rolę. Niczego nie przekreślamy, postaramy się wybrać jak najlepiej – zaznaczył.

Do Anglii Karbownik trafił właśnie z Legii Warszawa. W barwach mistrza Polski rozegrał 47 spotkań, w trakcie których zanotował osiem asyst. Jego wartość rynkowa obecnie wynosi 3,5 miliona euro.

