Telewizor do oglądania sportu – jak go znaleźć?

Euro 2024 w pełni. Mimo że wielu z nas obejrzy w tym czasie rozgrywki ulubionych drużyn w pubach czy barach, większość kibiców postawi na transmisję meczów w zaciszu własnego domu. Porządny odbiornik to w takiej sytuacji absolutna podstawa. Czym powinien odznaczać się dobry telewizor do oglądania sportu i na jaki model warto postawić w najbliższym czasie? Sprawdź!

Dobry telewizor do sportu, czyli jaki? Najważniejsze parametry

Przekątna ekranu

Reguła jest prosta: im większy ekran, tym bardziej spektakularne wrażenia z oglądania transmisji sportowych. Pamiętaj jednak, aby dopasować przekątną wybranego przez Ciebie telewizora do wielkości swojego mieszkania i odległości, w jakiej będziesz patrzył na wyświetlacz. W przypadku pokojów o standardowej powierzchni najlepszym wyborem będą telewizory o przekątnej 55-75 cali. Największe telewizory doskonale sprawdzą się z kolei w salonie o większym metrażu.

Wysoka rozdzielczość

Określa ona liczbę pikseli znajdujących się w pionie i poziomie. Wśród najczęściej spotykanych rozdzielczości znajdziesz modele HD Ready, o rozdzielczości 1280 x 720 px, FullHD, odznaczające się rozdzielczością 1920 x 1080 px, niezwykle popularne 4K UHD (3840 × 2160 px) oraz 8K Ultra HD, posiadające rozdzielczość aż 7680 x 4320 px.

Wysoka częstotliwość odświeżania (Hz)

To właśnie ona odpowiada w dużej mierze za płynność wyświetlanych obrazów. Najtańsze z dostępnych obecnie telewizorów będą dysponować częstotliwością oscylującą w granicach 50-60 Hz. Chcąc kupić model o częstotliwości 120 Hz w górę, musisz liczyć się z wydatkiem przynamniej 4 tysięcy złotych.

Niski imput lag

Wpływ na komfort płynnego odświeżania obrazu będzie mieć również imput lag. Im będzie on niższy, tym bardziej responsywne doświadczenia – a co za tym idzie większa przyjemność z oglądanych rozgrywek. Parametr ten będzie mieć znaczenie także w wypadku posiadaczy konsoli – zwłaszcza gdy chcesz odpalić na swoim telewizorze któryś z nowszych tytułów.

Szeroki kąt widzenia

Zamierzasz oglądać wybrane przez siebie mecze podczas tegorocznego Euro w większym gronie? Postaw na model cechujący się szerokim kątem widzenia. Zwróć również uwagę na telewizory umożliwiające regulację kąta nachylenia – zwłaszcza gdy zamierzasz oglądać telewizję na przykład w pozycji leżącej.

Smart TV z dostępem do aplikacji sportowych

Smart TV to opcja, która w telewizorach nowej generacji jest już praktycznie standardem. Oprócz dostępu do popularnych aplikacji streamingowych, takich jak Netflix, HBO Go czy Disney+ oferuje ona również zwykle dostęp do wielu aplikacji sportowych – nierzadko umożliwiając ich nagrywanie czy cofanie obejrzanych treści.

Funkcje dedykowane sportowi

Dobry telewizor na Euro 2024 powinien być wyposażony również w tryby sportowe. Na bieżąco optymalizują one parametry obrazów i dźwięków, podnosząc frajdę z toczącej się w danym momencie rozgrywki – niezależnie od tego, czy mowa o piłce nożnej, koszykówce, pływaniu czy wyścigach Formuły 1.

Dźwięk przestrzenny

Nazywany inaczej surround sound. Za jego pomocą telewizor przekształca źródło dźwięku stereo w wielokanałowy dźwięk, dając bogate wrażenia i wciągające doświadczenia audio – a Ty będziesz mieć wrażenie, jakby poszczególne dźwięki dochodziły do Ciebie z różnych kierunków. Lub jakbyś siedział na stadionie, słysząc dobiegające komentarze, kopnięcia piłki czy piłkarskie przyśpiewki.

Przyjemny dla oka design

Ostatnią rzeczą, której nie można pominąć, kupując telewizor do rozgrywek sportowych, jest jego design. Smukłe, eleganckie ramki i solidnie wyglądająca obudowa mogą uczynić z telewizora piękną ozdobę każdego domu – zwłaszcza jeśli zdecydujesz się na model o mniej standardowych rozmiarach. Postaw na estetykę i funkcjonalność, aby cieszyć się niezapomnianymi wrażeniami podczas Euro 2024 i innych ważnych wydarzeń sportowych.

Telewizory Hisense – co warto o nich wiedzieć?

Hisense to marka, która jakiś czas temu przebojem wdarła się na rynek sprzętów RTV. Co wpłynęło na tak wielki skok popularności telewizorów tej firmy? Cóż, jednym z czynników, jakie miały na to wpływ, jest bez wątpienia ich znakomity stosunek jakości do ceny. W porównaniu do odbiorników innych marek z podobnymi parametrami koszt ich zakupu potrafi być nawet o połowę niższy!

Jednym z najciekawszych produktów Hisense w ich ofercie telewizorów jest bestsellerowy 65U6KQ, o przekątnej 65 cali. Wyposażono go w podświetlenie Mini LED, zapewniające fantastyczne odwzorowanie czerni oraz jeszcze lepszy kontrast obrazu. Adaptacyjny sensor automatycznie dostosowuje obraz i poziom jasności do aktualnego oświetlenia w danym pokoju. O Twój komfort oglądania meczy zadba również tryb AI Picture, poprawiający parametry wyświetlanych treści.

Mówiąc o rozgrywkach piłkarskich, nie sposób nie wspomnieć w tym wypadku również o obecności inteligentnego trybu sportowego, podbijającego dynamikę wydarzeń rozgrywających się na boisku i optymalizującego jakość odtwarzanych dźwięków i obrazów.

Twojej uwadze polecamy również telewizor 55E7KQ o przekątnej 55 cali. Mimo niewysokiej ceny (obecnie możesz kupić go na stronie neonet.pl już za 1999 zł!) znajdziesz w nim wszystko, czego można oczekiwać od przyzwoitego telewizora do sportu: QLED-ową matrycę, obecność systemu SmartTV, możliwość sterowania głosowego, szereg funkcji poprawiających jakość odtwarzanego obrazu czy wytrzymałe głośniki o mocy 16 W. Model ten przypadnie do gustu także graczom; chiński producent wzbogacił go bowiem o takie opcje, jak HDR game mode, AMD FreeSync, Nvidia G-Sync czy Game Mode Plus.

Znajdź swój wymarzony telewizor do oglądania sportu w Neonet

Wiesz już, na co zwrócić uwagę, szukając najlepszego dla siebie telewizora do oglądania sportu, oraz dlaczego warto postawić w takim wypadku na jeden z modeli marki Hisense. Pora na zakupy! Na stronie internetowej neonet.pl każdego dnia czekają na Ciebie atrakcyjne promocje na telewizory sygnowane logo takich firm, jak Samsung, LG, Philips, TCL czy Thomson. Odwiedź też jeden z ponad 200 sklepów stacjonarnych Neonet i skorzystaj z pomocy pracowników, którzy pomogą Ci dobrać telewizor idealnie spełniający Twoje oczekiwania. Nie zwlekaj, sprawdź ofertę Neonet już teraz i wybierz telewizor, który umili Ci każdy mecz Euro 2024!

materiał promocyjny Partnera