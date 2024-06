Grzegorz Lato odpowiedział holenderskiej legendzie. “Niech się martwi, co u jego rodaków”

Grzegorz Lato przed meczem z Holandią odniósł się do słów Marco van Bastena, który powiedział, że Polska unika gry w piłkę. - Niech się martwi o to, co u jego rodaków - mówi na łamach "Super Expressu".

PressFocus Na zdjęciu: Michał Listkiewicz i Grzegorz Lato

Lato: Lepiej, żeby van Basten nie podskakiwał

W przeddzień kluczowego meczu reprezentacji Polski z Holandią na mistrzostwach Europy 2024, legendarny polski piłkarz Grzegorz Lato zdecydowanie zareagował na słowa Marco van Bastena. Holenderski były piłkarz zasugerował, że Biało-czerwoni nie chcą grać w piłkę, co wywołało falę komentarzy.

Król strzelców mundialu z 1974 roku, w wywiadzie dla “Super Expressu” nie krył swojego oburzenia wobec uwag legendy Milanu i Ajaxu Amsterdam. – Jest takie stare powiedzenie: „Nie dziel skóry na żywym niedźwiedziu”. Holendrzy kiedyś też dzielili, jako wicemistrzowie świata, i dostali od nas 4:1 w Chorzowie. I lepiej, żeby van Basten nie podskakiwał. Niech się martwi o to, co u jego rodaków, a nie o to, co u nas; bo będzie musiał odwoływać swoje słowa – stwierdził Lato.

Były znakomity napastnik jest pod wrażeniem pracy Michała Probierza. – Nie stoi przy ławce jak jakaś portugalska mumia, co to „ani be, ani me, ani kukuryku”. Żyje przy linii. I nie pozwoli chłopakom zapomnieć, że mają umiejętności czysto piłkarskie, że grają w świetnych klubach. Tylko jeszcze muszą do tych umiejętności tę waleczność i zaangażowanie dołożyć, tak jak powiedziałem – dodał.

Mecz reprezentacji Polski Holandią odbędzie się w niedzielę, 16 czerwca o godzinie 15:00 w Hamburgu.