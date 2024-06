Dopiero wtedy wróci Kylian Mbappe. Wielki cios dla Francji

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Kylian Mbappe ma być gotowy dopiero na 1/8 finału Euro 2024

Reprezentacja Francji udanie rozpoczęła Euro 2024, pokonując Austrię 1:0. Jednak mimo tego nie był to szczęśliwy mecz dla Kyliana Mbappe, który w samej końcówce doznał groźnej kontuzji. Gwiazdor Les Bleus zderzył się z jednym z obrońców i momentalnie zalał się krwią. Jak się później okazało, napastnik złamał nos.

Na ostatniej konferencji prasowej głos w sprawie gwiazdy zabrał selekcjoner Francuzów. Didier Deschamps nie uspokoił kibiców, przekazując, że Mbappe będzie potrzebował operacji.

– W środę przejdzie więcej badań, aby zobaczyć, jak przebiega leczenie. To był poważny uraz. Personel medyczny zrobił wszystko, co konieczne, aby zniwelować obrażenia. Nawet jeśli operacja nie będzie przeprowadzona teraz, Mbappe będzie musiał się jej poddać. Już dziś rano czuł się nieco lepiej, więc zobaczymy. Będziemy go uważnie obserwować – wyjaśnił Deschamps.

Serwis L’Equipe szybko podzielił się prawdopodobnymi scenariuszami, bazując na swoich informacjach. Według dziennikarzy tego portalu Kylian Mbappe wróci do gry dopiero na 1/8 finału, chyba że Francja potknie się w starciu z Holandią i będzie grała z Polską o awans do fazy pucharowej. Wówczas istnieje możliwość, że sztab podejmie ryzyko, wystawiając swoją największą gwiazdę.

Mbappe na pewno nie zagra z Holendrami, ponieważ musi dojść do siebie, a oprócz tego czeka na uszycie dobrze dopasowanej maski ochronnej.

