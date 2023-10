Ruch Chorzów w sobotni wieczór zmierzy się na Stadionie Śląskim ze Śląskiem Wrocław w ramach 13. kolejki PKO Ekstraklasy. Do meczu cały czas trwają przygotowania. Tymczasem legendarna pracowniczka klubu z Cichej sprawdziła gotowość śląskiego giganta w materiale wideo opublikowanym na kanale Betclic na platformie YouTube.

Ruch Chorzów w sobotę zaczyna ligowe granie na Stadionie Śląskim

Specjalnie na zaproszenie kanału Betclic gotowść Kotła Czarownic sprawdziła Pani Renata Kubiak, czyli wieloletnia pracowniczka klubu z Cichej

Sobotni mecz ze Śląskiem Wrocław zacznie się o godzinie 20:00

Stadion Śląski gotowy na Ruch Chorzów

Ruch Chorzów wchodzi w nową erę. Po tym, jak na początku roku musiały zostać zlikwidowane jupitery na obiekcie przy Cichej, to zaczęło się poszukiwanie zastępczej areny, na której swoje spotkania w roli gospodarza mogli rozgrywać Niebiescy. Przez kilka miesięcy tymczasowym domem dla Ruchu był stadion Piasta Gliwice. To właśnie na nim chorzowianie wywalczyli awans do PKO Ekstraklasy.

Od soboty Ruch znów będzie mógł rozgrywać swoje spotkania w Chorzowie. Aczkolwiek nie na obiekcie przy Cichej, a na słynnym Stadionie Śląskim. Na arenie mogącej pomieścić 54 tysiące widzów pojawi się w sobotni wieczór grubo ponad 22 tysiące widzów. Z kolei znana i lubiana w niebieskim środowisku Pani Renata Kubiak – legendarna pracowniczka Ruchu, na specjalne zaproszenie kanału Betclic sprawdziła gotowość Kotła Czarownic do przyjęcia piłkarzy i kibiców.

