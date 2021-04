Znamy datę startu nowego sezonu PKO Ekstraklasy. Będą także zmiany w regulaminie

Nowy sezon Ekstraklasy rozpocznie się 23 lipca, a zakończy się 21 lub 22 maja 2022 roku – wynika z nowego kalendarza przygotowanego przez Departament Logistyki Rozgrywek Ekstraklasy i zatwierdzonego przez PZPN. Zmianom uległ Regulamin Rozgrywek, który został dostosowany do systemu rozgrywek z 18 drużynami. Ekstraklasa S.A. chce także utrzymać w przyszłym sezonie liczbę pięciu zmian w meczu, ale czeka na oficjalne stanowisko Międzynarodowej Rady Piłkarskiej, która musi wyrazić na to zgodę.

Pierwsza część nowego sezonu potrwa od 23 lipca do 18 grudnia, kiedy zakończy się 19. kolejka. Wiosenna część rozgrywek rozpocznie się 4 lutego 2022 roku, a zakończy w przedostatni weekend maja. Wszystkie kolejki zaplanowano na dni weekendowe, ale pojedyncze terminy w środku tygodnia zostały wyznaczone jako rezerwowe. Finał Pucharu Polski odbędzie się w poniedziałek, 2 maja.



Sezon 2021/22 będzie pierwszym od 1998 roku z osiemnastoma drużynami biorącymi udział w rozgrywkach. Do tego rozwiązania dostosowano terminarz z 34. kolejkami, ale także Regulamin Rozgrywek. Z ligi spadną trzy zespoły, a trzy najwyżej notowane uzyskają szansę walki o europejskie puchary.



– Do regulaminu wprowadzono nowy zapis mówiący o zasadach przekładania meczów w przypadku awansu drużyny do rundy play-off rozgrywek UEFA. Jeśli więc klub będzie swój miał mecz ligowy zaplanowany pomiędzy dwoma spotkaniami pucharowymi, to Departament Logistyki Rozgrywek może na wniosek klubu przełożyć ten mecz na inny termin po uzgodnieniu z oficjalnym nadawcą – tłumaczy Marcin Stefański, Dyrektor Operacyjny Ekstraklasy S.A.



Kwestią, która może jeszcze zostać zmieniona w regulaminie jest liczba zmian zawodników w meczu. – W tej chwili niewiadomą dla wszystkich lig europejskich, jest to jak będzie wyglądać liczba zmian w kolejnym sezonie. Mając na uwadze obowiązujące stanowisko Międzynarodowej Rady Piłkarskiej (IFAB), w regulaminie rozgrywek znalazł się zapis zgodny z obowiązującymi przepisami gry w piłkę nożną. Nie przewidują one możliwości przeprowadzania pięciu zmian w rozgrywkach, które kończą się po 31 grudnia 2021 i oznacza to powrót do wcześniejszych rozwiązań z trzema zmianami. Wiemy jednak, że IFAB rozważa przedłużenie obowiązywania tego przepisu na kolejny sezon – mówi Stefański.



– Tu stanowisko Ekstraklasy S.A. od początku jest jednoznaczne. Jeżeli pojawi się możliwość dokonywania pięciu zmian w sezonie 2021/2022, to taki zapis powinien się znaleźć automatycznie w regulaminach. W naszym wniosku do Zarządu PZPN zapisaliśmy propozycję przywrócenia przepisów funkcjonujących w obecnym sezonie, tj. możliwości wymiany pięciu zawodników przez cały mecz: w trakcie przerwy pomiędzy pierwszą a drugą połową i w trakcie najwyżej trzech przerw w grze. Będziemy czekać na międzynarodowe decyzje i liczymy, że obowiązywanie przepisu o zwiększeniu liczby zmian będzie przez IFAB przedłużone, bo w naszej ocenie rozwiązanie to sprawdziło się w praktyce – dodaje Stefański.



Kalendarz sezonu 2021/22:

(zaznaczono daty sobotnie)



1. Kolejka – 24 lipca 2021

2. Kolejka – 31 lipca 2021

3. Kolejka – 7 sierpnia 2021

4. Kolejka – 14 sierpnia 2021

5. Kolejka – 21 sierpnia 2021

6. Kolejka – 28 sierpnia 2021

7. Kolejka – 11 września 2021

8. Kolejka – 18 września 2021

9. Kolejka – 25 września 2021

10. Kolejka – 2 października 2021

11. Kolejka – 16 października 2021

12. Kolejka – 23 października 2021

13. Kolejka – 30 października 2021

14. Kolejka – 6 listopada 2021

15. Kolejka – 20 listopada 2021

16. Kolejka – 27 listopada 2021

17. Kolejka – 4 grudnia 2021

18. Kolejka – 11 grudnia 2021

19. Kolejka – 18 grudnia 2021

20. Kolejka – 5 lutego 2022

21. Kolejka – 12 lutego 2022

22. Kolejka – 19 lutego 2022

23. Kolejka – 26 lutego 2022

24. Kolejka – 5 marca 2022

25. Kolejka – 12 marca 2022

26. Kolejka – 19 marca 2022

27. Kolejka – 2 kwietnia 2022

28. Kolejka – 9 kwietnia 2022

29. Kolejka – 16 kwietnia 2022

30. Kolejka – 23 kwietnia 2022

31. Kolejka – 30 kwietnia 2022

32. Kolejka – 7 maja 2022

33. Kolejka – 14 maja 2022

34. Kolejka – 21 maja 2022