Zagłębie Lubin w poniedziałek podejmowało Wisłę Płock. Mecz ułożył się po myśli drużyna Leszka Ojrzyńskiego, która wygrała 2:0. Oba trafienia była autorstwa Mateusza Grzybka.

PressFocus Na zdjęciu: Mateusz Grzybek

Zagłębie Lubin pokonało Wisłę Płock

W poniedziałek kończyły się zmagania w ramach 23. kolejki rozgrywek PKO Ekstraklasy. Tego dnia obejrzeliśmy starcie, w którym Zagłębie Lubin przed własną publicznością mierzyło się z Wisłą Płock. Na papierze mecz zapowiadał się niezwykle interesująco, ponieważ oba zespoły zajmowały wysokie pozycje w lidze. Kibice zatem nieprzypadkowo ostrzyli sobie zęby na to spotkanie.

Rywalizacja w Lubinie wyśmienicie rozpoczęła się dla Zagłębia. Gospodarze już w 14. minucie objęli prowadzenie. Na listę strzelców wpisał się Mateusz Grzybek. 29-latek był najsprytniejszy w polu karnym i z najbliższej odległości wpakował futbolówkę do bramki.

GOL! Mateusz Grzybek zebrał piłkę po interwencji bramkarza i dał prowadzenie Zagłębiu! ⚽



📺 Oglądaj w CANAL+: https://t.co/ggj8f4RI2h pic.twitter.com/7wZgoTEHci — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) March 2, 2026

Wisła Płock chciała szybko zareagować na starconego gola, ale tylko na próbach się skończyło. W kolejnych minutach pierwszej połowy to właśnie podopieczni Leszka Ojrzyńskiego częściej gościli w polu karnym przeciwnika i tworzyli groźniejsze sytuacje. Finalnie jednak nie doszło przed przerwą do zmiany rezultatu i to Miedziowi schodzili do szatni w dużo lepszych nastrojach.

W drugiej odsłonie oglądaliśmy wyrównaną grę. Raz jedni, raz drudzy tworzyli swoje sytuacje bramkowe. W 66. minucie jednak miejscowa drużyna podwyższyła wynik meczu. Do bramki trafił ponownie Mateusz Grzybek, który tego dnia był wyśmienicie dysponowany.

Dublet Grzybka! Zagłębie na dobrej drodze po kolejne zwycięstwo! ⚽



📺 Oglądaj w CANAL+: https://t.co/ggj8f4RI2h pic.twitter.com/gjh8J9hrFu — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) March 2, 2026

Wisła Płock próbowała odrobić straty. Jednak Nafciarze tego dnia byli po prostu bezradni. Zagłębie Lubin było znakomicie dysponowane i zaslużenie sięgnęli po trzy oczka. Bohaterem rywalizacji oczywiście został Mateusz Grzybek.

Zagłębie Lubin w kolejnym meczu zagra na wyjeździe z Piastem Gliwice. Wisła Płock natomiast przed własną publicznością podejmie Arkę Gdynia.

Zagłębie Lubin – Wisła Płock 2:0

Grzybek (14′, 66′)