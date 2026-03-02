Zagłębie Lubin pokonało Wisłę Płock
W poniedziałek kończyły się zmagania w ramach 23. kolejki rozgrywek PKO Ekstraklasy. Tego dnia obejrzeliśmy starcie, w którym Zagłębie Lubin przed własną publicznością mierzyło się z Wisłą Płock. Na papierze mecz zapowiadał się niezwykle interesująco, ponieważ oba zespoły zajmowały wysokie pozycje w lidze. Kibice zatem nieprzypadkowo ostrzyli sobie zęby na to spotkanie.
Rywalizacja w Lubinie wyśmienicie rozpoczęła się dla Zagłębia. Gospodarze już w 14. minucie objęli prowadzenie. Na listę strzelców wpisał się Mateusz Grzybek. 29-latek był najsprytniejszy w polu karnym i z najbliższej odległości wpakował futbolówkę do bramki.
Wisła Płock chciała szybko zareagować na starconego gola, ale tylko na próbach się skończyło. W kolejnych minutach pierwszej połowy to właśnie podopieczni Leszka Ojrzyńskiego częściej gościli w polu karnym przeciwnika i tworzyli groźniejsze sytuacje. Finalnie jednak nie doszło przed przerwą do zmiany rezultatu i to Miedziowi schodzili do szatni w dużo lepszych nastrojach.
W drugiej odsłonie oglądaliśmy wyrównaną grę. Raz jedni, raz drudzy tworzyli swoje sytuacje bramkowe. W 66. minucie jednak miejscowa drużyna podwyższyła wynik meczu. Do bramki trafił ponownie Mateusz Grzybek, który tego dnia był wyśmienicie dysponowany.
Wisła Płock próbowała odrobić straty. Jednak Nafciarze tego dnia byli po prostu bezradni. Zagłębie Lubin było znakomicie dysponowane i zaslużenie sięgnęli po trzy oczka. Bohaterem rywalizacji oczywiście został Mateusz Grzybek.
Zagłębie Lubin w kolejnym meczu zagra na wyjeździe z Piastem Gliwice. Wisła Płock natomiast przed własną publicznością podejmie Arkę Gdynia.
Zagłębie Lubin – Wisła Płock 2:0
Grzybek (14′, 66′)