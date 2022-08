PressFocus Na zdjęciu: Joao Amaral

Zagłębie Lubin zremisowało u siebie z Lechem Poznań (1:1). Na piękne trafienie Łukasza Łakomego odpowiedział, wprowadzony z ławki, Joao Amaral. Obie strony miały po kilka dogodnych okazji, ale ostatecznie mecz zakończył się remisem.

Kolejorz wciąż bez przełamania, Zagłębie postawiło trudne warunki

Lech Poznań do spotkania w Lubinie podszedł w rezerwowym składzie. Trener van der Brom dał odpocząć przed rewanżem z Vikingurem Reykjavik choćby Joao Amaralowi czy Michałowi Skórasiowi. A Zagłębie prezentowało się naprawdę odważnie. Już w pierwszej połowie dobre okazje mieli Cheikhou Dieng czy Kacper Chodyna, ale bez zarzutu sprawował się Filip Bednarek.

Mniej więcej po kwadransie drugiej połowy polski bramkarz nie miał już jednak nic do powiedzenia. Dieng świetnie dojrzał wybiegającego za plecami Łukasza Łakomego. Pomocnik poprawił sobie piłkę, po czym huknął ze sporego dystansu, otwierając wynik dla gospodarzy.

CO WSADZIŁ 🤯 Fenomenalne uderzenie Łukasza Łakomego! 😍 Doczekał się 💪



Po tym wydarzeniu spotkanie się otworzyło. Wpływ na to miała, między innymi, potrójna zmiana van der Broma. Holender wprowadził na murawę Skórasia, Amarala i Kvekveskiriego. Zwłaszcza Portugalczyk pokazał ogromną chęć do gry. Po chwili od wejścia na murawę huknął z dystansu, a po chwili wywalczył rzut karny. Przyjął prostopadłe podanie od Skórasia, zwiódł Kacpra Bieszczada, dając mu się sfaulować. Do piłki podszedł Mikael Ishak i pewnym strzałem wyrównał.

Po tym golu obie strony miały jeszcze kilka dogodnych okazji. Znowu świetnym refleksem popisał się Bednarek po uderzeniu Chodyny, a po chwili w słupek trafił Amaral. Ostatecznie, jednak, więcej bramek nie oglądaliśmy.

W Poznaniu mają pełne prawo bić na alarm. Po trzech kolejkach mistrz kraju ma na koncie zaledwie jedno oczko i znajduje się w strefie spadkowej. A za kilka dni może pożegnać się z marzeniami o europejskich pucharach.