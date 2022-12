Pressfocus Na zdjęciu: Czesław Michniewicz

Coraz gęstsza robi się atmosfera wokół kadry i osoby Czesława Michniewicza. Roman Kołtoń z redakcji Interia.pl przekazał, że podczas ostatniego posiedzenia zarządu PZPN selekcjoner w pośredni sposób krytykował rzecznika prasowego i team managera kadry – Jakuba Kwiatkowskiego.

Posada Czesława Michniewicza wisi już na włosku

Selekcjoner podczas posiedzenia zarządu PZPN skrytykował działania rzecznika kadra – Jakub Kwiatkowskiego

Team Manager odgryzł się selekcjonerowi, podając kontrowersyjne szczegóły wydarzeń dotyczących afery premiowej

Gorąca atmosfera wokół reprezentacji Polski

W ostatnich tygodniach wokół reprezentacji Polski krąży wiele kontrowersji. Wzbudzenie opinii publicznej wywołała kwestia premii dla biało-czerwonych za wyjście z grupy na Mistrzostwach Świata w Katarze. Nie najlepszy pijar ma również Czesław Michniewicz, który regularnie zraża do siebie coraz większą liczbę dziennikarzy. Trener Polaków w ostatnich dniach postanowił nawet skasować swoje konto na Twitterze.

Roman Kołtoń przekazał w sobotę, że do nieprzyjemnych scen doszło w trakcie posiedzenia zarządu PZPN. Czesław Michniewicz przedstawił na nim swój raport z Mistrzostw Świata w Katarze. Selekcjoner w trakcie wystąpienia narzekał na rzecznika prasowego PZPN i team managera reprezentacji Polski, Jakuba Kwiatkowskiego.

Tymczasem Czesław Michniewicz usunął swoje konto na Twitterze… ❌ 🤐



Jak oceniacie ten ruch? 🤔 👇 pic.twitter.com/I370CoZxdO — Meczyki.pl (@Meczykipl) December 16, 2022

Gdy salę obrad opuścił Michniewicz, pojawił się na niej Kwiatkowski. Rzecznik prasowy kadry zgodnie z relacją dziennikarza był mocno wzburzony podczas swojego wystąpienia. Zdradził on także szczegóły dotyczące wydarzeń w kadrze po meczu z Argentyną.

– O wpół do trzeciej nad ranem w Katarze po meczu Argentyna – Polska doszło do wezwania przez Czesława Michniewicza liderów drużyny. Miałem wrażenie, że kapitan zespołu Robert Lewandowski był zażenowany tą sytuacją. To właśnie w tym momencie asystent Michniewicza, Kamil Potrykus został zobowiązany do zbierania numerów kont piłkarzy, aby przelew premii nastąpił jak najszybciej – miał powiedzieć Jakub Kwiatkowski.

Wywołało to zaskoczenie uczestników obrad. Słowa rzecznika prasowego zostały zarejestrowane, a oprócz tego spisano również protokół. Zgodnie z informacjami dziennikarza PZPN dysponuje nagraniami z całego wydarzenia.