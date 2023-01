PressFocus Na zdjęciu: Ivi Lopez

W piątek, 27 stycznia, po zimowej przerwie również spowodowanej rozgrywaniem mistrzostw świata w Katarze, wracają rozgrywki PKO Ekstraklasy. Na ten dzień fani polskiej piłki czekali od listopada.

Wraca PKO Ekstraklasa. Przed nami 18. kolejka

Raków na dobrej drodze do mistrzostwa Polski

Miedź, Korona i Piast walczą o utrzymanie w lidze

Na ten moment czekali fani polskiej piłki

Ostatnia 17. kolejka PKO Ekstraklasy odbyła się w weekend 11 – 13 listopada. Później został jeszcze rozegrany mecz Lechii Gdańsk z Górnikiem Zabrze, który początkowo miał odbyć się w ramach 2. kolejki, ale został przełożony z powodu udziału gdańszczan w eliminacjach do europejskich pucharów.

Po rundzie jesiennej na zdecydowanym prowadzeniu znalazł się Raków Częstochowa, który obecnie ma już dziewięć punktów przewagi nad drugą Legią Warszawa i dwanaście punktów nad trzecim Widzewem Łódź, którego występy w minionym roku można uznać za jedną z większych niespodzianek. Na przeciwległym biegunie znajduje się z kolei Miedź Legnica, Korona Kielce i Piast Gliwice, których czeka trudna walka o utrzymanie w najwyższej klasie rozgrywkowej.

18. kolejkę PKO Ekstraklasy rozpoczniemy od pojedynku w Legnicy, gdzie miejscowa Miedź zmierzy się z Radomiakiem. W drugim piątkowym spotkaniu Stal Mielec podejmie przed własną publicznością Lech Poznań, który po fatalnym początku sezonu walczy o powrót do ligowej czołówki. Co ciekawe, po raz pierwszy w historii telewizja CANAL+ zdecydowała się pokazać mecz polskiej ligi w serwisie YouTube i będzie to właśnie starcie Kolejorza.

Jednym z ciekawszych pojedynków tej serii gier jest niewątpliwie mecz Widzewa Łódź z Pogonią Szczecin. Ciekawie może też być we Wrocławiu, gdzie odbędą się derby Dolnego Śląska. Teoretycznie trzy punkty w ligowej tabeli powinny dopisać sobie zespoły Rakowa Częstochowa, który zagra z Wartą Poznań oraz Legii Warszawa grającej z Koroną Kielce. Oczywiście w praktyce może być różnie, bo tak długa przerwa zawsze powoduje, że forma zespołu jest zagadką. Kolejka zakończy się w Krakowie, gdzie w poniedziałek Cracovia zmierzy się z Górnikiem Zabrze.

Ogromnych emocji z pewnością nie zabraknie.

Program 18. kolejki PKO Ekstraklasy

Piątek, 27 stycznia

18:00 Miedź Legnica – Radomiak Radom

20:30 Stal Mielec – Lech Poznań

Sobota, 28 stycznia

15:00 Warta Poznań – Raków Częstochowa

17:30 Widzew Łódź – Pogoń Szczecin

20:00 Śląsk Wrocław – Zagłębie Lubin

Niedziela, 29 stycznia

12:30 Piast Gliwice – Jagiellonia Białystok

15:00 Legia Warszawa – Korona Kielce

17:30 Lechia Gdańsk – Wisła Płock

Poniedziałek, 30 stycznia

19:00 Cracovia – Górnik Zabrze

