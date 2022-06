PressFocus Na zdjęciu: Jorginho

Wisła Płock już na miesiąc przed rozpoczęciem sezonu zrealizowała swoje najważniejsze założenia na letnie okno transferowe. Prezes Nafciarzy Tomasz Marzec w rozmowie z goal.pl potwierdził również, że klub czyni starania o zatrzymanie w zespole Jorginho.

Wisła Płock sfinalizowała cztery transfery

Wisła Płock zakontraktowała do tej pory czterech zawodników. Kontrakty z klubem podpisali Davo, Steve Kapuadi, Michał Mokrzycki i Martin Sulek. – W tym momencie to co chcieliśmy zrobić, to zrobiliśmy. Tych czterech zawodników, którzy do nas dołączyli, to było to, czego oczekiwał od nas sztab szkoleniowy. Kolejne ruchy mogą się pojawić jedynie wtedy, gdy Wisła Płock wytransferuje zawodnika do innego klubu, bądź będzie to młody utalentowany Polak, który dopiero wchodzi do zespołu i stara się rywalizować o miejsce w składzie – powiedział prezes Wisły Płock Tomasz Marzec w rozmowie z Leszkiem Milewskim na youtubowym kanale goal.pl.

Davo od dawna na celowniku Wisły Płock

Przy transferach przez sezonem 2022/23 do Wisły Płock zwraca uwagę nazwisko Davo, który do drużyny dołączył z hiszpańskiej Ibizy FC, z którą występował na zapleczu hiszpańskiej ekstraklasy.

– Transfery są przygotowane już wcześniej. Davo był obserwowany już w ubiegłym roku. Podejście po tego zawodnika robiliśmy już w styczniu. Wtedy się nie udało, ale przez kolejne pół roku trwały rozmowy z zawodnikiem i cały czas mogliśmy go obserwować. Dużą robotę wykonali również dyrektor sportowy i trener, którzy osobiście rozmawiali z zawodnikiem. Chciał poznać na jakiej pozycji widzi go trener, jak ogólnie wygląda klub od środka, jakie są metody treningowe. Zobaczymy jak zawodnik się zaaklimatyzuje, ale patrząc na Hiszpanów w polskiej lidze, może to być ciekawy ruch – powiedział Marzec.

– Jest to zawodnik, który jest bardzo kreatywny. Dysponuje dużą dynamiką, lubi grać jeden na jeden, ma bardzo dobre dośrodkowanie. Patrząc na byłych zawodników w Wiśle Płock, jest to trochę typ Nico Vareli. Ważne jest również to, że jest to zawodnik w dobrym wieku, który może się jeszcze rozwinąć i w przyszłości wypłynąć na szersze wody. Takich zawodników w tym momencie pozyskujemy, czy to w tym okienku czy w poprzednich. Nie są to zawodnicy powyżej 30 roku życia. Chcemy postawić na zawodników, którzy chcą się rozwinąć i którzy będą czuli, że jeszcze nie jest to koniec ich ambicji, że z Wisły Płock będą mogli wyruszyć do jeszcze lepszego klubu. Taką drogą musimy pójść – dodał prezes Wisły Płock.

Rozmowy w sprawie Jorginho i Chrzanowskiego

W trakcie rozmowy nie zabrakło również pytań o przyszłość Jorginho i Adama Chrzanowskiego, którzy w poprzednim sezonie w Płocku występowali na zasadzie wypożyczenia odpowiednio z Ludogorca Razrad i Lechii Gdańsk. – Trwają rozmowy z Ludogorcem, bo sam zawodnik bardzo chce zostać w Wiśle Płock. To jest też klucz. Zobaczymy jak się potoczą rozmowy. Ja jako prezes, dyrektor sportowy oraz trener chcielibyśmy, żeby Jorginho u nas został – mówił Tomasz Marzec.

Blisko pozostanie w klubie jest także Chrzanowski. – Wszystko jest na dobrej drodze, aby Adam u nas został – dodał prezes.

